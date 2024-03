Le Xiaomi 14 est devancé par le Google Pixel 8 et l’iPhone 15 dans les tests de photographie de DxOMark

C’est le smartphone avec le troisième meilleur appareil photo actuellement, dans la gamme de 600 à 800 euros

L’arrière du Xiaomi 14, en coloris noir mat / Photographie de AndroAall

Le tout dernier Xiaomi 14 est plus que prêt à rivaliser avec les meilleurs smartphones haut de gamme du marché, tant en termes de performances que de qualité exceptionnelle de son écran et de ses matériaux de construction. Cependant, il semble que la polyvalence de son système de caméra ne soit pas suffisante pour surpasser le Pixel 8 et l’iPhone 15, les derniers smartphones de Google et d’Apple.

Le Xiaomi 14 possède le troisième meilleur appareil photo de la gamme Premium, derrière le Pixel 8 et l’iPhone 15

Le Xiaomi 14 est le plus « modeste » de la dernière série de smartphones de la société chinoise, qui a décidé de supprimer son modèle Pro et de lancer uniquement ce modèle et le Xiaomi 14 Ultra, son porte-étendard, sur le marché mondial. Parmi les nombreuses qualités de ce téléphone, l’excellent comportement de son appareil photo se démarque, ce qui lui a permis d’obtenir la troisième place du classement Premium de DxOMark avec 138 points.

Dans leur site web, ils le félicitent pour ses photographies de paysages, mais soulignent également qu’il n’est pas aussi bon pour prendre des photos de portraits. Approfondissant un peu plus la ventilation que fait DxOMark, expert dans l’évaluation des dispositifs mobiles, voici le classement par catégories attribué au Xiaomi 14 :

Appareil photo principal : 137 points. Le meilleur est le Huawei Mate 60 Pro+ avec 160 points.

: 137 points. Le meilleur est le Huawei Mate 60 Pro+ avec 160 points. Effet bokeh/Portrait : 55 points. Le meilleur est le Huawei Mate 60 Pro+ avec 80 points.

: 55 points. Le meilleur est le Huawei Mate 60 Pro+ avec 80 points. Aperçu de l’application appareil photo : 73 points. Le meilleur est l’iPhone 14 Pro Max avec 91 points.

: 73 points. Le meilleur est l’iPhone 14 Pro Max avec 91 points. Zoom : 134 points. Le meilleur est le Huawei Mate 60 Pro avec 158 points.

: 134 points. Le meilleur est le Huawei Mate 60 Pro avec 158 points. Vidéo : 138 points. Le meilleur est l’iPhone 15 Pro avec 158 points.

En faisant la moyenne de ces scores, le Xiaomi 14 obtient une note de 138, ce qui le place directement à la 3ème place du classement Premium de DxOMark. Il est suivi de très près par l’iPhone 14 et le Galaxy S23 (à égalité avec 133 points), appartenant aux séries presque ultimes des téléphones des deux sociétés, les incontournables Apple et Samsung.

Et nous disons « presque » car la médaille d’or de cette liste ne revient à aucune des deux marques. Selon DxOMark, dans le segment de 600 à 800 dollars, le téléphone avec le meilleur appareil photo actuellement est le Google Pixel 8, qui bat également des records au Japon. Finalement, la médaille d’argent revient à l’iPhone 15 qui obtient 145 points.