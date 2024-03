2024, l’année des téléphones pliables : voici tous ceux qui pourraient arriver dans les prochains mois

OnePlus, vivo, OPPO et surtout Samsung vont continuer à animer le marché des smartphones pliables en 2024

Le concept pliable de Motorola a attiré une grande attention des participants au MWC 2024

Parfois, ils résolvent des problèmes que nous n’avions pas, mais souvent les smartphones pliables sont vraiment utiles en apportant fonctionnalité et polyvalence à une industrie qui a besoin de stimulations. Sans aucun doute, l’intelligence artificielle en fera partie, Galaxy AI est un bon exemple, mais en 2024, il semble que nous aurons à nouveau une bataille à la pointe de l’innovation en matière de smartphones, avec de multiples smartphones pliables de différents fabricants qui cherchent à faire de leurs solutions la norme de facto.

En réalité, on s’attend à ce que 2024 soit l’année où les smartphones pliables de Xiaomi et vivo, ainsi qu’OPPO, s’internationalisent, tous étant jusqu’à présent confinés au marché chinois et incapables d’atteindre Samsung en termes de pénétration, de visibilité et surtout de parts de marché.

Les rumeurs proviennent directement de Chine, avec le leaker Yogesh Brar révélant les plans de lancement des prochains smartphones pliables de référence que nous pouvons dès maintenant commencer à surveiller :

2024 Foldables lineup: – Galaxy Z Fold6 & Z Flip6 (Global)

– OPPO Find N5 (Global)

– Samsung W25 & W25 Flip (China)

– OnePlus Open 2 (Global)

– Xiaomi Mix Fold 4 (Global)

– Xiaomi Mix Flip (China)

– Vivo X Fold3 (Global)

– Vivo X Flip 2 (China) OPPO Find N5 Flip – Cancelled… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 6 mars 2024

Samsung aura enfin une compétition pliable haut de gamme à l’échelle mondiale

Il faut avouer que, comme le rapportent nos collègues d’Android Authority, les smartphones pliables continuent de susciter à la fois admiration et doutes, quelque chose qui peut-être commencera à se dissiper en 2024 grâce à l’arrivée massive de différentes options et d’une plus grande variété de choix, tant en termes de marques que de formats et de prix.

Ainsi, au lieu d’attendre des concepts et des merveilles comme le Motorola présenté au MWC 2024, on s’attend à ce que Xiaomi, OPPO, vivo et les autres fabricants chinois, que nous considérons au niveau de Samsung, voire supérieurs en termes de construction de smartphones pliables, les rendent disponibles de façon illimitée en Europe et en Amérique afin que nous puissions les comparer et nous convaincre.

Voici donc tous les modèles qui nous sont actuellement présentés :

De plus, on parle d’un OPPO Find N5 Flip annulé qui laisserait place au lancement international du modèle le plus grand au format livre, l’OPPO Find N5, laissant pour l’instant sans mise à jour les smartphones pliables les plus petits qui, curieusement, sont les plus vendus. Nous verrons si OPPO finit par revenir sur sa décision, mais ce ne sera pas à cause d’une superstition, puisque la société chinoise a directement sauté le chiffre 4 pour éviter les problèmes ésotériques.

En ce qui concerne Samsung, nous connaîtrons évidemment cet été les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 dont nous avons entendu des rumeurs depuis un certain temps, qui auront leur équivalent en Chine avec les modèles W25 et W25 Flip, ce qui fait monter les attentes et les nouveautés qui seront intégrées. On dit aussi que Samsung pourrait travailler sur un modèle moins cher, mais il n’y a encore aucune information à ce sujet et les Sud-Coréens l’ont démenti à maintes reprises.

Quant à OnePlus, qui propose actuellement le smartphone pliable le plus intéressant sur le marché à mon avis, nous verrons son successeur avec un OnePlus Open 2 qui tentera de maintenir le niveau avec un design et des fonctionnalités qui, selon les sources, pourraient avoir de nombreuses synergies avec l’OPPO Find N5.

Xiaomi a également des surprises, car ses smartphones pliables seraient sans aucun doute bien accueillis sur nos marchés en raison d’un design incomparable, fin et d’options qui, dans de nombreux cas, sont supérieures aux modèles de Samsung, du moins en ce qui concerne la photographie mobile. C’est ainsi qu’on nous parle d’un Mix Fold 4 qui sera international, et qui sera accompagné seulement en Chine du Mix Flip de petite taille qui ne fera pas encore le saut.

vivo veut également rivaliser avec les grands et lancera enfin le vivo X Fold 3 à l’échelle mondiale, qui est l’un des smartphones pliables les plus fins, légers et pratiques qui existent, avec un système de caméras très compétent et la technologie de BBK Electronics pour réduire le pli de l’écran flexible et ainsi améliorer l’expérience d’utilisation.

Et dans cette liste, il en reste quelques-uns à mentionner, puisque Google mettra évidemment à jour le Pixel Fold avec une deuxième itération dont nous avons déjà vu quelques concepts, tandis que Motorola sera également dans la bataille avec de nouveaux RAZR et, espérons-le, avec une version commerciale du modèle présenté lors du Mobile à Barcelone.

De nombreuses options, beaucoup de variété, plus de technologie que nous apprécions toujours, mais… et vous? Êtes-vous vraiment intéressé par un smartphone pliable? L’avez-vous envisagé comme une option à court terme?