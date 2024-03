Laisseriez-vous l’IA planifier vos prochaines vacances ? Voici comment fonctionne la nouveauté de KAYAK

KAYAK intègre l’intelligence artificielle pour révolutionner la recherche et la planification des voyages, avec des outils qui promettent d’économiser de l’argent et d’améliorer votre expérience de voyage

Planifier un voyage peut être un processus long et fastidieux

L’entreprise spécialisée dans la technologie des voyages, KAYAK, a décidé d’intégrer l’intelligence artificielle dans son application mobile afin de faciliter le processus parfois fastidieux de la planification des voyages. Cette étape vise à faciliter la recherche de prix compétitifs et à offrir une planification de voyage plus agile et personnalisée. Ci-dessous, nous explorons les nouveaux outils inclus dans l’application, qui seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs.

KAYAK PriceCheck, un outil de comparaison de prix basé sur l’IA

Parmi les derniers ajouts à la plateforme de KAYAK se trouve KAYAK PriceCheck, un système de comparaison des prix. Cet outil permet aux utilisateurs de son application de comparer les prix des itinéraires de vol simplement en prenant une capture d’écran.

Lorsque l’utilisateur partage l’image, KAYAK recherche simultanément des centaines d’autres sites pour vérifier si l’offre capturée par l’utilisateur est réellement un bon prix. Matthias Keller, scientifique en chef et vice-président principal de la technologie chez KAYAK, a souligné que KAYAK PriceCheck positionne l’entreprise en tant que « seule marque de premier plan dans la recherche métabolique permettant aux utilisateurs de comparer les prix avec une simple capture d’écran ».

Cette fonctionnalité est également en cours de brevetage.

Ask KAYAK, un conseiller de voyage personnalisé basé sur l’IA

Une autre nouveauté sur la plateforme est Ask KAYAK, un chatbot basé sur l’intelligence artificielle qui personnalise et améliore l’expérience de recherche en permettant d’utiliser un langage naturel lors de requêtes liées à des voyages potentiels.

Cet outil permet aux utilisateurs de préciser leurs résultats de recherche en saisissant du texte. Par exemple : voyage en famille, dans un rayon de trois heures depuis New York, pour moins de 300 euros par personne.

En saisissant ces critères, Ask KAYAK propose une variété de destinations qui correspondent à ces spécifications. Ask KAYAK est déjà disponible et sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Unis et au Canada. Dans le reste des pays, pour l’instant, il faudra recourir à d’autres alternatives permettant la planification de voyages utilisant l’intelligence artificielle.

D’autres innovations à venir : évaluations de qualité, mises à jour en temps réel et passkeys

En plus de ces outils, KAYAK a inclus de nouvelles fonctionnalités telles que les Évaluations de qualité des fournisseurs, conçues pour accroître la confiance dans les agences de voyages en ligne.

De plus, l’itinéraire de KAYAK Trips a été simplifié, offrant désormais également des mises à jour de voyage en temps réel pour les utilisateurs. Par ailleurs, les Passkeys offrent une alternative sécurisée et simple pour se connecter à KAYAK, réduisant le temps moyen d’enregistrement et de connexion de 50%. Ce sont là quelques-uns des nouveaux outils mis en place dans le but d’accélérer et de simplifier la planification des voyages.