Ne blâmez pas votre Xiaomi, placer ces objets près de votre routeur peut vous priver de WiFi

Vous avez un routeur puissant, une connexion fibre haut débit et vous connectez votre téléphone en 5G. Mais, pour une raison quelconque, il semble que vous ayez un routeur de l’époque de Terra, une connexion ADSL de 1 Mo et moins de 3G sur votre smartphone. Pourquoi la vitesse en Wi-Fi est-elle si faible ? Cela peut être dû à certains objets.

En effet, il y a des objets, des éléments et des matériaux qui peuvent altérer le signal du routeur, et donc vous causer des problèmes de navigation en recevant un signal moins puissant que prévu. Sur un PC ou une console, on peut facilement les connecter en ligne avec un câble. Mais qu’en est-il du téléphone portable, de l’ordinateur portable ou de la tablette ? Voici comment faire.

Ce qui provoque une faible signal Wi-Fi à la maison

Un routeur est comme un pont qui relie différents réseaux et nous permet d’accéder librement à Internet. Et la façon la plus pratique est toujours en Wi-Fi, car elle n’utilise pas de câbles. Mais parfois Internet est lent, et cela peut être à cause des mauvais objets placés à côté du routeur, donc voici quelques objets que vous ne devriez pas placer à côté de celui-ci. Et si vous les avez, déplacez-les et vérifiez si votre Wi-Fi fonctionne mieux.





Appareils, dispositifs et électroménagers

La télévision est l’un des appareils électroménagers indispensables dans une maison. Et une habitude est de placer le routeur à côté de la télévision, en dessous, derrière et même directement dessus. Cependant, il serait préférable de ne pas placer le routeur au-dessus, en dessous ou derrière la télévision, mais sur le côté, car l’appareil génère une certaine quantité de rayonnement et de chaleur, ce qui a un impact négatif sur la propagation du signal du routeur, ce qui affecte à son tour la vitesse du réseau.





< p>En plus de la télévision, il est également préférable de ne pas placer notre routeur à côté d’autres appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, les fours à micro-ondes, etc. Ces appareils produisent des rayonnements ou des ondes électromagnétiques lorsqu’ils fonctionnent, ce qui affectera également la transmission et la stabilité du signal du routeur.

Objets métalliques

Ne vous est-il jamais arrivé que lorsque vous montez dans un ascenseur, votre téléphone perde tout ou une partie de sa couverture ? Cela se produit parce que l’ascenseur est une structure métallique, et ces structures métalliques peuvent jouer un rôle dans l’écran des ondes électromagnétiques, empêchant la propagation des signaux de téléphonie mobile. Non seulement cela, mais le métal reflétera également les signaux sans fil, ce qui entraînera une répartition inégale du signal ou des zones mortes.





Avec un routeur, c’est un cas similaire, et il vaut mieux ne pas placer d’objets métalliques à côté du routeur, afin de ne pas bloquer le signal ou l’interférence du signal sans fil, ce qui entraîne une diminution de la puissance du signal.

Oui, objets en verre et en cristal

Dans la vie quotidienne, les produits en verre sont présents partout, comme les verres, les récipients d’eau, les vases en verre, etc. Mais la densité élevée du verre peut causer des interférences dans le signal du routeur : si nous plaçons des produits en verre à côté du routeur, le matériau du verre rebondira et contrariera ou obstruera les signaux sans fil, ce qui entraînera une dégradation de la qualité du réseau domestique et une lenteur d’Internet.





Par conséquent, il est préférable de ne pas placer de verrerie, de figurines, de sculptures, de vases, etc. à côté du routeur, afin de ne pas affecter le signal du réseau à la maison.

Via | Aboluowang