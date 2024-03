Le nouvel aspirateur de Xiaomi est comme passer un cyclone de nettoyage dans toute la maison et je le veux pour mes sols

La combinaison de balai + serpillière est démodée depuis un certain temps déjà. Et si vous ne décidez toujours pas d’avoir un robot de nettoyage, vous pouvez toujours opter pour la gamme Xiaomi d’aspirateurs verticaux, comme le nouveau modèle qu’ils viennent de présenter.

À mi-chemin entre un aspirateur classique et un robot de nettoyage, les aspirateurs verticaux sont l’évolution du balai et de la serpillière. Vous les utilisez debout et vous devez les passer sur la surface à nettoyer, mais vous n’avez pas besoin de les essorer ou quoi que ce soit. Vous n’avez pas non plus à vous battre avec l’aspirateur classique à roulettes.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

Présenté cette semaine sur Mi.com Global, le nouvel appareil de nettoyage que Xiaomi lancera dans le monde est un aspirateur vertical au design de balai, avec une poignée détachable pistolet pour jeter la saleté et une tête avec une brosse rotative et une puissance de 18 000 pascals grâce à son moteur intégré sans balais à haute vitesse.





La meilleure caractéristique de la brosse électrique est qu’elle est 2 en 1 et permet d’atteindre la poussière et la saleté dans des endroits difficiles comme les espaces entre les canapés et les fentes des fenêtres. Sa tête vous permet de nettoyer différentes surfaces de manière approfondie, même dans des endroits élevés comme les coins, les tringles à rideaux ou les climatiseurs grâce à son corps léger avec une rallonge. La brosse électrique s’adapte à différents types de surfaces sans avoir besoin de changer de tête.

Technologie de détection de poussière avec lumière blanche

La Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est équipée d’une lumière LED frontale qui illumine la poussière dans les fissures sombres afin que vous puissiez nettoyer plus en profondeur les zones sombres. La filtration de précision en cinq étapes bloque 99,9% des particules de poussière d’une taille allant jusqu’à 0,3 μm, ce qui permet d’avoir un air plus frais et d’éviter la pollution secondaire.





En ce qui concerne l’autonomie, l’aspirateur est doté d’une batterie intégrée de 2200 mAh à haute capacité qui permet de nettoyer toute la maison d’un seul coup, sans avoir à la recharger, il vous suffit de vider le réservoir de poussière en appuyant simplement sur un bouton.

La Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite n’a pas encore de date ni de prix de sortie, mais elle sera certainement une nouveauté intéressante dans le catalogue de nettoyage de Xiaomi. Avec un appareil comme celui-ci, vous pourriez déjà prendre votre balai et seau de retraite.

Via | Xiaomi Global