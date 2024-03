Les Google Pixel ont augmenté de 527% sur ce marché au cours de 2023: ils occupent déjà le top 3 du marché

Seuls Apple et Sharp les dépassent de peu

Le Google Pixel 8 Pro en bleu ciel

Où sont passés les temps où tout autre téléphone, en dehors des Samsung et Apple, était automatiquement la brebis galeuse de la famille ? Le marché de la téléphonie offre de plus en plus de choix, ce qui signifie qu’il y a plus d’opportunités pour d’autres marques de se démarquer, comme c’est le cas pour Google. Découvrons où les Pixel, la ligne de smartphones du géant technologique, connaissent une croissance exponentielle.

Il n’est guère étonnant que ces téléphones reçoivent une autre bonne nouvelle compte tenu du fait qu’ils ont remporté le prix du « Meilleur smartphone de l’année » lors des Global Mobile Awards, les prix décernés par le Mobile World Congress. Après s’être proclamée la marque Android qui vend le plus de téléphones au Japon au premier trimestre 2023, et la deuxième marque en général dans le pays, Google Pixel poursuit son succès sur le sol asiatique.

Les Pixel sont désormais les troisièmes smartphones les plus vendus au Japon

Si nous comparons les chiffres du quatrième trimestre 2023 avec ceux de l’année précédente, les ventes de Google Pixel ont augmenté de plus de 500% au Japon, selon les statistiques partagées par l’International Data Corporation (IDC). En réalité, il s’agit de la seule marque à avoir connu une croissance entre octobre et décembre 2023, comme vous pouvez le voir dans ce tableau d’étude de marché :

Bien que cette réalisation n’ait pas été suffisante pour que l’entreprise américaine obtienne la deuxième place, elle se trouve à une très courte distance de la marque Sharp. Une médaille de bronze qui se transforme en médaille d’argent, car on peut également constater dans le tableau l’impressionnante croissance de Google depuis 2022, avec une part de marché de 1,5%, jusqu’en 2023, atteignant 10,7%.

Mais à quoi est due cette croissance ? Selon Counterpoint Research, une société dédiée à la recherche et à l’analyse du marché technologique, le succès des Google Pixel au Japon pourrait être dû à une plus grande disponibilité des opérateurs, passant de deux à trois réseaux. Si l’on ajoute à cela que plusieurs marques locales se sont récemment retirées du marché et le lancement de la série Pixel 8 en octobre, le mystère pourrait être résolu.

Circonstances uniques ou fruits de leurs efforts ? Seul le temps nous le dira, mais quoi qu’il en soit, Google peut célébrer l’immense succès de ses téléphones Pixel au Japon. Cependant, Google devra se développer dans d’autres territoires s’il souhaite grimper dans le classement mondial des expéditions.