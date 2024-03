Le Cadastre a désormais sa propre application pour téléphones mobiles : voici tout ce que vous pouvez faire avec elle

L’application du Cadastre facilitera la gestion de vos biens immobiliers

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle application du Cadastre

Le Cadastre souhaite se moderniser, c’est pourquoi il a lancé une application mobile appelée Catrasto_app, disponible sur Android et iPhone. Vous pourrez gérer toutes les informations de vos biens immobiliers et ajouter vos propres photos, croquis ou annotations, en plus de recevoir des notifications en cas d’altération cadastrale affectant l’un de vos biens immobiliers, entre autres possibilités.

Tout ce que vous pouvez faire avec Catrasto_app

En ce qui concerne les fonctionnalités de cette application, il s’agit d’un outil de gestion de vos biens immobiliers. Ce n’est pas seulement une alternative pour rechercher les références cadastrales en ligne, mais elle offre également d’autres possibilités. Voici les plus remarquables :

Consultation de cartes interactives : Visualisez vos parcelles sur des cartes interactives détaillées. Vous pouvez zoomer, dézoomer et vous déplacer pour explorer facilement vos biens immobiliers. Découvrez comment vous rendre à tous vos biens immobiliers en vous géolocalisant pour connaître le meilleur itinéraire.

: Visualisez vos parcelles sur des cartes interactives détaillées. Vous pouvez zoomer, dézoomer et vous déplacer pour explorer facilement vos biens immobiliers. Découvrez comment vous rendre à tous vos biens immobiliers en vous géolocalisant pour connaître le meilleur itinéraire. Dessinez vos parcelles : Localisez facilement vos parcelles sur le territoire en enregistrant toutes les informations dont vous avez besoin pour les localiser. Vous pourrez le faire en dessinant sur l’écran de la carte ou sur le terrain en vous géolocalisant avec le GPS.

: Localisez facilement vos parcelles sur le territoire en enregistrant toutes les informations dont vous avez besoin pour les localiser. Vous pourrez le faire en dessinant sur l’écran de la carte ou sur le terrain en vous géolocalisant avec le GPS. Enregistrez des informations détaillées sur vos parcelles : Ajoutez des informations essentielles à vos parcelles, telles que des noms, des photographies, des informations sur les limites, l’utilisation du sol, etc. Gardez un registre organisé de tous vos biens avec toutes les informations dont vous avez besoin pour les localiser : notes et descriptions détaillées.

: Ajoutez des informations essentielles à vos parcelles, telles que des noms, des photographies, des informations sur les limites, l’utilisation du sol, etc. Gardez un registre organisé de tous vos biens avec toutes les informations dont vous avez besoin pour les localiser : notes et descriptions détaillées. Prenez des photos : Ajoutez des images à vos parcelles pour identifier facilement les limites de votre parcelle ou les points de repère pour la retrouver.

: Ajoutez des images à vos parcelles pour identifier facilement les limites de votre parcelle ou les points de repère pour la retrouver. Téléchargez les documents générés : Téléchargez sur votre téléphone un document avec le plan de votre parcelle, des photographies et toutes les informations enregistrées. Cette documentation sera enregistrée dans l’application sur votre appareil. Vous pourrez la télécharger à tout moment ultérieurement.

: Téléchargez sur votre téléphone un document avec le plan de votre parcelle, des photographies et toutes les informations enregistrées. Cette documentation sera enregistrée dans l’application sur votre appareil. Vous pourrez la télécharger à tout moment ultérieurement. Recevez des notifications cadastrales : Protégez vos biens immobiliers en étant instantanément informé de toute altération cadastrale qui pourrait les affecter.

: Protégez vos biens immobiliers en étant instantanément informé de toute altération cadastrale qui pourrait les affecter. Prix des terres : Le Cadastre vous informe du prix moyen des cultures ou des utilisations les plus représentatives dans chaque zone.

Peu importe que vous ayez un Android ou un iPhone, elle est disponible pour les deux systèmes. Vous trouverez ci-dessous les liens pour la télécharger sur Play Store (Android) et App Store (iPhone) :

Téléchargez Catrasto_app pour Android

Téléchargez Catrasto_app pour iPhone

Une fois téléchargée, lorsque vous l’ouvrirez, vous devrez vous identifier par l’un de ces moyens :

Cl@ve PIN

Cl@ve permanente

Certificat électronique

Concernant le premier moyen d’identification, si vous voulez obtenir votre Cl@ve PIN mais que vous ne savez pas comment faire, cet article vous l’explique étape par étape.