La nouvelle fonctionnalité d’iOS 17.4 vous donne plus d’informations sur l’état de la batterie de votre iPhone: voici comment l’utiliser

La nouvelle fonction de la batterie arrivera pour toute la famille iPhone 15, mais tous les modèles anciens (y compris ceux de l’année dernière) restent exclus pour le moment.

Partie frontale de l’iPhone 15.

La dernière version d’iOS est déjà parmi nous. iOS 17.4 est désormais officiel et peut être mis à jour, malgré quelques controverses sur le chemin. Peut-être l’une des nouveautés les plus intéressantes de ce nouveau système d’exploitation est l’acceptation de boutiques d’applications alternatives et de sideloading, ce qui est déjà la norme depuis longtemps sur Android.

Avec la nouvelle version du système d’exploitation pour les téléphones mobiles d’Apple, selon les collègues de iMore, une nouvelle fonctionnalité intéressante est ajoutée à la disposition des utilisateurs de toute la famille iPhone 15, alors que le reste des terminaux est mis de côté : informations supplémentaires et précises sur l’état de la batterie.

Comment voir les nouvelles informations sur la batterie de votre iPhone

Pour trouver les nouvelles informations sur la batterie, les utilisateurs des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max devront se rendre dans Paramètres > Batterie > Santé et charge de la batterie. Le chemin est le même que pour voir les informations offertes actuellement par iOS, seulement ce que l’utilisateur verra sera différent.

Jusqu’à présent, on ne pouvait voir que des informations sur la capacité maximale de la batterie, mais maintenant, il y a également des informations sur le nombre de cycles de charge et la date de fabrication de l’unité énergétique. Cela fournit des informations très utiles et détaillées sur la santé de la batterie des nouveaux iPhone 15.

C’est dommage, cependant, que les utilisateurs des générations précédentes ne puissent pas bénéficier de cette nouvelle fonction. Pour le moment, Apple n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle cette décision a été prise, mais il y a un certain espoir parmi les utilisateurs que cela changerait à l’avenir.

Il convient de rappeler qu’Apple prévoit que ses derniers modèles conserveront 80% de leur capacité après 1 000 cycles de charge au lieu des 500 actuellement prévus. Apple prend très au sérieux la question de l’autonomie avec ses derniers terminaux, il n’y a aucun doute là-dessus.