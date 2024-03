Nouveau realme 12 : un smartphone économique avec un appareil photo de 108 mégapixels et une batterie de 5000 mAh

Toutes les spécifications, prix et disponibilité du nouveau realme 12, un téléphone portable qui ne dépasse pas les 200 euros

Le realme 12 en couleur Woodland Green (vert forêt)

La semaine dernière, nous avons fait connaissance avec ses grands frères, les realme 12 Pro et realme 12 Pro+, mais aujourd’hui c’est au tour du plus modeste de cette nouvelle famille. Il s’agit du realme 12, un appareil qui se distingue par la grande capacité de sa batterie et la bonne résolution de son appareil photo principal. Voici les spécifications du nouveau smartphone économique de la société chinoise, qui a été présenté aujourd’hui même.

Comme nous l’avons dit, le modèle de base de la nouvelle série realme mise sur la batterie comme l’un de ses points forts, avec une capacité de 5 000 mAh. Celle-ci est accompagnée d’une charge rapide de 45 W via un câble, capable de charger le téléphone jusqu’à 50% en 30 minutes, offrant jusqu’à 86 heures de musique, 26 heures d’appels et 17 heures de lecture vidéo.

Le realme 12 propose une caméra selfie de 8 MP et un module double caméra à l’arrière. Ici, le grand protagoniste est le capteur principal ISOCELL HM6 de 108 MP, qui offre également un zoom interne 3x, mais on trouve aussi un capteur de profondeur de 2 MP en tant qu’objectif supplémentaire.

realme 12 : toutes les informations

realme 12 Caractéristiques Dimensions 165,6 x 76,1 x 7,7 mm

188 grammes Écran Écran LCD IPS de 6,72 pouces Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité maximale de 950 nits Processeur MediaTek Dimensity 6100+ RAM 6 ou 8 Go Stockage 128 Go Système d’exploitation realme UI 5.0 basé sur Android 14 Caméras Arrière :

108 MP principal f/1.8

2 MP capteur de profondeur f/2.4

Avant :

8 MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide de 45 W Connectivité 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS Autres USB-C

Double nano SIM

Prise jack 3,5 mm pour les écouteurs

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Haut-parleurs stéréo doubles

Protection IP54

D’autre part, nous ne pouvons pas passer à côté de son immense écran immersif de 6,72 pouces, avec un rapport écran-corps de 91,4%. Celui-ci offre une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 950 nits, garantissant ainsi une visualisation correcte.

De plus, l’une de ses particularités réside dans le bouton d’alimentation, qui a des fonctions au-delà du déverrouillage du téléphone par empreinte digitale. Il s’agit du premier téléphone de realme avec un bouton dynamique, ce qui permet de le personnaliser en fonction de la fonction ou de l’application préférée de l’utilisateur : ouvrir l’appareil photo, la musique, la lampe de poche, activer le mode Ne pas déranger, le mode avion et bien plus encore.

Enfin, d’autres caractéristiques à souligner sont qu’il dispose d’un connecteur pour les écouteurs, de deux haut-parleurs stéréo et d’une résistance IP54 à la poussière et aux éclaboussures d’eau. Il convient également de mentionner que le realme 12 ne dispose pas de la technologie NFC, ce qui signifie que les paiements récurrents via mobile ne sont pas pris en charge par ce smartphone.

realme 12 : prix et disponibilité

Le nouveau realme 12 a été présenté ce matin lors d’un événement en Inde, mais sa disponibilité mondiale est encore inconnue. Pour l’instant, examinons les configurations de stockage avec lesquelles il a été lancé là-bas, ainsi que leurs prix :

realme 12 (6 Go + 128 Go) : 16 999 roupies, ce qui représente 205 dollars et 188 euros après conversion de la monnaie.

: 16 999 roupies, ce qui représente 205 dollars et après conversion de la monnaie. realme 12 (8 Go + 128 Go) : 17 999 roupies, soit 217 dollars et 199 euros .

Comme vous pouvez le voir, ce téléphone offre deux options de mémoire RAM, mais il se contente d’une seule configuration de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. En ce qui concerne les couleurs, il existe deux modèles disponibles : Twilight Purple (violet crépusculaire) et Woodland Green (vert forêt).

Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours, la série realme 12 Pro a déjà une date d’arrivée en France, qui correspond également au numéro de cette nouvelle série. Si les deux nouveaux modèles haut de gamme de la société arrivent dans notre pays, il est très probable que les autres modèles suivront également, mais nous vous tiendrons au courant de toute nouveauté.