Xiaomi lance un oreiller intelligent qui élimine ce qui est le plus gênant qui vous arrive au lit.

Vous vous couchez pour dormir, mais est-ce que vous vous reposez vraiment ? Ronfler n’est pas une condition saine pour dormir. Les personnes qui ronflent ont tendance à avoir un sommeil agité, une faible qualité de sommeil et même une apnée du sommeil, qui est un risque d’étouffement pendant le sommeil et peut causer des maux de tête, des problèmes buccaux, de la gorge et cardiovasculaires, de la dépression, de l’anxiété et des changements d’humeur. Sans parler de l’impact sur le repos de leurs partenaires ou de leur famille.

Nous sommes à une époque où même les voitures pensent et se connectent au téléphone portable. L’Electronique ne peut-elle pas aider à un repos quotidien ? Oui, et en réalité Xiaomi a présenté sur Youpin l’un de ces appareils qui peut améliorer le repos de millions de personnes : un oreiller ‘smart’ anti-ronflements.

L’oreiller intelligent anti-ronflements avec airbag Sleep Smart de Xiaomi et Shusleep

Financé par Xiaomi Youpin, la plateforme de Crowdfunding de Xiaomi, cet oreiller est une création de la marque Shusleep, spécialisée dans les solutions intelligentes pour le repos personnel. Et leur nouveau dispositif est la troisième itération de leur produit phare : l’oreiller anti-ronflements.





Comment ça fonctionne ? La magie réside à l’intérieur, avec un noyau en mousse viscoélastique avec mémoire entouré de nano-capteurs et de trois airbags qui se gonflent et se dégonflent selon vos besoins. L’oreiller capte précisément les vibrations des muscles de la gorge causées par les ronflements, puis ajuste doucement la position de la tête pour dormir en avant, en arrière, à gauche ou à droite, favorisant ainsi le dégagement des voies respiratoires.

La stratégie anti-ronflements

Le meilleur, c’est que, étant intelligent, vous pouvez le connecter à votre Xiaomi et ainsi lui faire apprendre en collectant des données sur vos habitudes de sommeil, anticipant ainsi le moment où vous commencez à ronfler. En mode de sommeil léger, les airbags s’ajustent lentement pour arrêter les ronflements grâce à un réglage précis. Lorsque l’utilisateur est en mode de sommeil profond, il arrête de ronfler en ajustant rapidement la profondeur de l’intervention.





Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster manuellement le niveau d’intervention, car il dispose de trois niveaux d’intensité programmables. De plus, l’oreiller intelligent antironflement Shu sleep enregistre en temps réel et de manière non invasive la fréquence cardiaque de l’utilisateur, la fréquence respiratoire, les mouvements du corps, l’état du sommeil, les habitudes de sommeil, la qualité du sommeil et d’autres signes d’information.





Déjà disponible en crowdfunding et un véritable succès, l’oreiller Shu Sleep a réussi à collecter 326% de son objectif, de sorte qu’il sera bientôt disponible à la vente pour 1.299 yuans, soit environ 166 euros. Comme de nombreux produits Xiaomi ou sponsorisés par Xiaomi, nous ne savons pas s’il sera disponible ici en Occident. Mais avoir un oreiller intelligent avec des airbags qui s’adaptent selon que vous dormez bien ou mal est quelque chose que nous mourons d’envie d’essayer.

Via | Sohu / Xiaomi Youpin