La nouvelle application de Samsung permet de tester les fonctions IA du Galaxy S24 sur n’importe quel Android

Samsung étend l’expérience du Galaxy S24 à d’autres appareils avec la mise à jour de l’application Try Galaxy, offrant des tutoriels sur son IA et sa caméra avancée

Une des nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle du Samsung Galaxy S24 Ultra / Photo de AndroAall

Samsung a mis à jour son application Try Galaxy pour rendre accessible ses fonctionnalités d’intelligence artificielle à d’autres appareils Android. Auparavant disponible uniquement pour les appareils iOS, cette application permet désormais aux utilisateurs de n’importe quel modèle Android de tester les fonctionnalités exclusives de la série Galaxy S24 avec la version One UI 6.1.0, y compris d’autres modèles de la famille Samsung Galaxy.

Explorez l’IA du Galaxy S24 sur votre appareil Android

L’application Try Galaxy permet aux utilisateurs de simuler les fonctionnalités du Galaxy S24 sur leur propre appareil. Grâce à des tutoriels et à du contenu interactif, les utilisateurs peuvent apprendre à utiliser la nouvelle interface de ce téléphone. La dernière mise à jour de l’application ajoute un widget pour l’écran d’accueil, à travers lequel les principales fonctionnalités de l’IA et de la caméra avancée des modèles tels que le Samsung Galaxy S24 Ultra sont présentées. Les utilisateurs peuvent visualiser des vidéos de démonstration de chaque fonction pour comprendre leur application dans la vie quotidienne.

L’application met en avant différentes fonctionnalités d’IA, telles que Live Translate, qui facilite les conversations dans différentes langues ; Note Assist pour la génération de résumés ; Chat Assist pour l’adaptation du ton textuel ; Photo Assist pour l’amélioration des photos grâce à l’édition générative ; et Circle to Search with Google, qui permet de rechercher rapidement et facilement des informations.

En plus des fonctionnalités d’IA, l’application Try Galaxy met en avant les capacités de l’appareil photo du Galaxy S24, telles que la prise de photos de haute qualité dans des conditions de faible luminosité avec Nightography Zoom, l’enregistrement de vidéos nettes de sujets en mouvement avec Super Steady, et l’amélioration des portraits avec le mode Portrait.

Nouveautés et disponibilité de l’application

L’application Try Galaxy présente également les nouveaux Thèmes Galaxy et Fonds d’écran, et permet de télécharger trois types de fonds d’écran artistiques basés sur le générateur de fonds d’écran par IA de la série Galaxy S24. Pour ceux qui découvrent la technologie des téléphones pliables, des vidéos d’introduction au Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 sont également proposées.

Disponible en 20 langues et dans 120 pays, l’application Try Galaxy a dépassé les 18 millions de téléchargements depuis son lancement en 2022. Pour obtenir l’application, vous pouvez scanner un code QR ou accéder au site web trygalaxy.com.