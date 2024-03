Xiaomi vante légitimement l’excellent design du Xiaomi SU7 : voici les croquis inspirés des anneaux de Saturne et bien plus

Ce n’est certainement pas la première fois que Xiaomi nous raconte diverses curiosités sur la conception de son Xiaomi SU7, mais Lei Jun, PDG et fondateur de la marque, a souhaité partager avec nous à travers son profil officiel sur X quelques croquis qui ont inspiré l’esthétique finale que nous avons pu voir récemment sur la voiture.

En plus de cela, il a également voulu nous expliquer les différentes raisons pour lesquelles certains éléments esthétiques tels que les phares ou même le capteur LiDAR situé en haut ont la forme qu’ils ont. Tout dans cette voiture a une raison d’être, et grâce à cette publication, nous avons pu connaître ses rouages et voir pourquoi ils ont été conçus tels que nous les voyons.

La fonction crée la forme

La première chose qui a attiré notre attention dans ces publications est la façon dont Xiaomi a conçu le capteur LiDAR situé en haut de la voiture. Apparemment, comme le précise lui-même Lei Jun, l’inspiration de cet élément vient du type de roches que l’on trouve généralement près des rivières et qui se distinguent notamment par la façon dont l’eau s’écoule sur elles.

C’est précisément ce que la marque a pris comme référence pour obtenir une résistance à l’air la plus faible possible pour cet élément, car comme vous le savez, plus la voiture est aérodynamique, plus elle sera efficace en termes d’autonomie et pourra même atteindre des vitesses plus élevées.

D’autre part, et dans le même esprit, il y a les phares avant. Lei a souligné que les phares d’une voiture sont comme les yeux humains, c’est-à-dire qu’ils montrent une expression très spécifique. C’est pourquoi Xiaomi a décidé de doter ces phares avant d’une esthétique en forme de goutte d’eau qui tombe de manière naturelle, ce qui donne un design avec un regard assez frappant.



Enfin, nous ne pouvons pas oublier les feux arrière à LED, un élément pour lequel la référence a été les anneaux de Saturne et le mystère de l’univers. Ainsi, la marque a souhaité refléter ses aspirations futures sur le marché des voitures électriques et tout ce qui est à venir, donc en plus d’une esthétique assez impressionnante, les références dans ce sens sont tout simplement incroyables.



Sans aucun doute, au cours des prochains jours, nous pourrons en apprendre davantage sur les différents détails liés aux inspirations de la marque dans la conception de la voiture. Mais grâce à ce type de publications, nous constatons que chaque centimètre de ce véhicule a été conçu et pensé pour que l’utilisateur profite d’une pièce unique.

Source | Lei Jun sur X