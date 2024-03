Le Google Pixel 8a ne sera pas l’affaire que tu attendais : il pourrait coûter presque autant qu’un Pixel 7

Le prix du Google Pixel 8a en Europe a fuité… et ce ne sont pas de bonnes nouvelles

Le design du Google Pixel 8a, selon les dernières fuites

Pendant des années, les smartphones de la série « A » de la famille Google Pixel ont été l’alternative parfaite aux modèles haut de gamme de la marque, en héritant de nombreuses de leurs caractéristiques et en les proposant dans un produit bien plus abordable, qui n’a que rarement dépassé les 500 euros. Le Google Pixel 7a, lancé l’année dernière, avait été le modèle le plus cher à ce jour, avec un prix de 509 euros en France.

Mais cela pourrait changer avec l’arrivée du Google Pixel 8a, dont les fuites nous ont déjà permis de voir le design. En effet, selon ce que nous avons pu apprendre grâce au portail d’informations allemand WinFuture, Google aurait décidé d’augmenter le prix de son nouveau smartphone orienté vers le milieu de gamme, au point d’en faire le modèle le plus coûteux de l’histoire de la série « A » de Pixel.

Le Google Pixel 8a coûterait plus de 550 euros en Europe

Tout semble indiquer que Google prévoit de présenter son nouveau smartphone entre avril et mai de cette année. Peut-être en même temps que la célébration du Google I/O 2024, l’événement le plus important de l’année pour l’entreprise.

Avant son arrivée, certains commerces de détail mettent déjà à jour leurs bases de données, se préparant à l’arrivée de ce modèle. L’un d’entre eux aurait révélé accidentellement les prix et les versions du Google Pixel 8a qui seront disponibles au moment de sa commercialisation.

Ainsi, nous savons que le Pixel 8a sera disponible en versions avec 128 et 56 Go de stockage interne. Si les données du commerce cité dans la source sont exactes, le prix du modèle le plus économique serait de 569,90 euros en France, tandis que le modèle avec plus de stockage verrait son prix augmenter jusqu’à avoisiner les 630 euros.

Si cela se concrétise, nous parlerions d’un appareil lancé à un prix seulement quelques dizaines d’euros moins cher que le Pixel 7, modèle qui, il y a seulement deux ans, était en tête de la gamme de smartphones de l’entreprise aux côtés du Pixel 7 Pro. Cependant, il ne faut pas oublier que le Pixel 8a sera un modèle orienté vers le milieu de gamme, avec des compromis par rapport aux Pixel 8 et 8 Pro.

Les Google Pixel de la série « A » ont été particulièrement bien accueillis sur le marché européen ces dernières années, et ont contribué à faire augmenter la part de marché de Google dans des pays comme la France. Une grande partie de leur succès repose sur la politique de prix ajustés que l’entreprise a maintenue jusqu’à maintenant, quelque chose qui pourrait changer avec l’arrivée du Pixel 8a.

Il faudra donc voir comment il sera accueilli par les consommateurs, mais la nouvelle stratégie de prix de Google pourrait bien compromettre une partie de l’attrait des nouveaux Pixel auprès des consommateurs, d’autant plus que les concurrents font pression plus que jamais, avec des concurrents comme le Nothing Phone (2a), le POCO X6 Pro de Xiaomi et les futurs modèles de la série realme 12 Pro, très axée sur la photographie.