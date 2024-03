L’Apple Pencil 3 pourrait être lancé ce même mois

L’Apple Pencil 3 aurait des embouts magnétiques interchangeables et serait lancé aux côtés des iPad Pro ce mois-ci

Le Apple Pencil d’Apple

Après le lancement du nouveau MacBook Air de 13 et 15 pouces avec M3 et des nouveaux accessoires de printemps, des rumeurs indiquent que nous verrons plus de produits de la part de l’entreprise tels que les nouveaux iPad Pro avec écran OLED, processeur M3 et nouveaux accessoires, tels que le Apple Pencil 3, qui devrait également être lancé ce mois-ci.

Comme l’a souligné l’utilisateur Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo, Apple lancerait le nouveau Apple Pencil de troisième génération ce mois-ci après cinq ans sans mise à jour. Cela concorde avec ce que croit Mark Gurman de Bloomberg, qui a récemment déclaré que nous verrons le dispositif dans les semaines à venir.

Le nouveau Apple Pencil 3 est très proche

Bien que nous sachions qu’il pourrait arriver ce mois de mars, nous en savons peu sur ses caractéristiques. Les rumeurs ont seulement indiqué qu’il aurait des embouts magnétiques interchangeables afin de pouvoir effectuer différentes fonctions, telles que des capacités d’échantillonnage des couleurs et un design plus court avec une finition brillante.

Et ce Apple Pencil 3 ne serait qu’une des nouveautés qui arriveraient aux côtés des nouveaux iPad Pro avec écran OLED également attendus ce mois-ci. En plus de cet Apple Pencil, nous verrions un nouveau Magic Keyboard construit en aluminium qui donnerait une apparence plus proche de celle d’un ordinateur à l’iPad.

Instant Digital a un bon historique en ce qui concerne les prédictions sur Apple. Dans le passé, il a prédit des lancements et des détails sur Apple, tels que la couleur jaune de l’iPhone 14, la capture vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro et la mise à jour mineure du matériel de l’Apple Watch Series 9, en plus d’être la seule source de la seule rumeur affirmant que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus auraient un verre arrière en finition satinée.