Si vous possédez l’un de ces téléphones OPPO, vous pourrez télécharger la mise à jour vers ColorOS 14 ce mois-ci.

Il s’agit d’une longue liste de 28 appareils, dont certains sont déjà en train de recevoir la mise à jour vers ColorOS 14

OPPO annonce la feuille de route définitive de ColorOS 14

Nous travaillons déjà sur Android 15, bien que beaucoup d’entre vous disposent encore de téléphones équipés d’Android 13. Quoi qu’il en soit, si vous avez un OPPO, il est probable que vous receviez bientôt la dernière version stable du système d’exploitation du petit robot vert, car ColorOS 14 basé sur Android 14 est sur le point d’arriver sur pas moins de 28 appareils de la marque Dongguan.

En effet, OPPO n’a pas été la plus rapide à adopter Android 14, mais elle a été l’une des entreprises qui a le mieux informé sur son évolution dans le développement, grâce aux feuilles de route de mise à jour, qui ont été mises à jour affichant tous les appareils qui recevront ColorOS 14 dès ce mois-ci, juste à temps avant la fin du premier trimestre de 2024.

Il s’agit donc d’une liste très similaire à celle qui a été présentée en début d’année, comme l’a publié PhoneArena, ce qui indique que OPPO souhaite souligner que le déploiement continue pour un large catalogue d’appareils, comprenant non seulement des smartphones haut de gamme mais aussi des smartphones plus abordables.

Voici la liste complète :

Série OPPO Find X Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro

Série OPPO Reno Reno10 Pro+ 5G, Reno10 Pro 5G, Reno10 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, Reno8, Reno8 T 5G, Reno8 T, Reno7

Série OPPO F F23 5G, F21s Pro, F21 Pro

Série OPPO K

Série OPPO A A98 5G, A78 5G, A77 5G, A77s, A77, A57, A58 (Inde), A38 (Inde), A18 (Inde)



De plus, le fabricant chinois a également annoncé qu’à partir du 19 mars, un programme de bêta privée sera ouvert pour les OPPO A78 en Inde, sans fournir de détails spécifiques ni de dates plus précises pour toute la liste montrée.

Ce que nous avons par contre, ce sont les nouveautés les plus importantes de ColorOS 14, qui incluent la base d’Android 14 avec toutes les améliorations, ainsi qu’une performance plus optimisée, une meilleure gestion de la batterie, des fonctionnalités intelligentes et une interface rafraîchie que tous les utilisateurs apprécieront pour donner un aspect plus moderne à leur smartphone OPPO.

Donc, si vous avez un OPPO de cette liste et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pouvez commencer à chercher de temps en temps car son déploiement, à l’échelle mondiale, est imminent… Bonne nouvelle !