Xiaomi et OnePlus s’apprêtent à copier les meilleurs smartphones de Samsung

Selon ce qui se dit en Chine, les lecteurs d’empreintes digitales ultrasoniques seront les protagonistes en 2025

Le lecteur d’empreintes digitales intégré au Xiaomi 14 / Photographie de AndroAall

Avec le Mobile World Congress 2024 déjà clos et la dernière itération des meilleurs smartphones de cette année déjà présentée, il est certain que l’industrie se tourne déjà vers l’évolution que pourront présenter les meilleurs smartphones du marché en 2025, le progrès étant caché non seulement dans les appareils photo ou l’apparence du smartphone, mais aussi dans les petites choses qui complètent une fiche technique.

En réalité, les protagonistes annoncés en Chine pour l’année prochaine sont des lecteurs d’empreintes digitales inattendus qui sont actuellement l’objet d’étude de Xiaomi et OnePlus pour leurs prochains flagship phones.

Il s’agit en réalité d’un composant qui ne fait pas beaucoup de bruit, ce lecteur biométrique, et pourtant son fonctionnement est essentiel pour une expérience utilisateur adéquate, car il détermine si le déverrouillage du téléphone s’effectue rapidement et sans erreur, ce qui n’est pas toujours le cas et peut même être amélioré avec quelques petits trucs.

Xiaomi et OnePlus semblent explorer les lecteurs d’empreintes digitales ultrasoniques pour 2025, un composant plus cher mais plus rapide et fiable que, pour l’instant, seul Samsung et Vivo utilisent dans leurs meilleurs smartphones.

Nous savons maintenant que deux géants chinois, Xiaomi et OnePlus, semblent étudier comment améliorer l’expérience de leurs lecteurs d’empreintes digitales optiques pour les prochains smartphones phares de leurs catalogues respectifs, et l’idée, selon Digital Chat Station, serait précisément de remplacer leurs lecteurs optiques par de nouveaux lecteurs à technologie ultrasonique plus rapides et précis.

En réalité, seuls Samsung et Vivo les utilisent massivement pour le moment, car bien qu’ils soient meilleurs, ces capteurs biométriques ultrasoniques sont probablement plus coûteux et leur niveau de développement était plus faible, ce qui rend leur fonctionnement plus complexe. Il est important de souligner les problèmes passés rencontrés par Samsung avec eux dans leurs Galaxy S et Galaxy Note.

Quoi qu’il en soit, nous savons déjà que Xiaomi et OnePlus ne pensent pas seulement aux grands changements, mais aussi aux petites améliorations et évolutions, ce que nous apprécierons certainement, car il est vrai que l’expérience du lecteur d’empreintes digitales ultrasonique de Samsung, développé avec Qualcomm, est maintenant très satisfaisante. Nous confirmerons si Qualcomm est également le partenaire choisi par les marques chinoises.

Xiaomi ne copiera pas non plus Samsung sur un détail

Enfin, selon les sources sur Weibo, Xiaomi, de toute façon, ne copiera pas Samsung dans tous les aspects, car le géant de Haidian ne compte pas abandonner la courbure de l’écran dans ses modèles Ultra, même avec le Xiaomi 15 en 2025, ce que Samsung a finalement fait en élevant les éloges du monde entier.

Le Xiaomi 15 Ultra peut être attendu avec une façade également courbée, tandis que le Xiaomi 15 conservera un écran plat comme jusqu’à présent.