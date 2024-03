Waze se met à jour avec 6 fonctionnalités utiles pour rester la meilleure alternative à Google Maps

Tu n’auras plus peur de sortir d’un rond-point, de chercher une place de parking, ni même de sauter avec les ralentisseurs imprévus.

L’application Waze dans une voiture

Ça faisait longtemps que nous n’avions pas reçu de nouvelles de Waze, l’application de trafic et de navigation créée grâce à la collaboration des utilisateurs, et nombreux sont ceux qui la préfèrent à Google Maps. Prêtez une grande attention, car elle vient de se mettre à jour avec 6 fonctionnalités pratiques qui rendront les voyages beaucoup plus sûrs et prévisibles.

Comme le dit bien Waze, une carte statique ne peut pas aider à prévoir ce que la route nous réserve demain, ce qui suffit à devoir les redessiner. C’est pourquoi cette application met à jour et modifie constamment les itinéraires, permettant aux conducteurs de trouver des places de parking, de découvrir des stations de recharge pour les véhicules électriques ou d’éviter les routes propices aux accidents et aux nids-de-poule, entre autres choses.

Si nous ajoutons les meilleures astuces de Waze aux nouvelles fonctionnalités à venir, il est vrai que cette application de navigation n’a pas de rival. D’ailleurs, une astuce de cette astuce est que, en plus de la possibilité d’utiliser votre propre voix pour la navigation, vous avez aussi la possibilité de vous faire guider par nul autre que Roger Federer dans trois langues différentes.

Naviguer dans des ronds-points compliqués

Si les ronds-points vous posent problème, désormais Waze vous aidera également à savoir quand y entrer, quelle voie choisir et par où sortir pour ne pas rater votre tour dans ces cercles infernaux. Cette nouveauté sera déployée à l’échelle mondiale pour les utilisateurs Android ce mois-ci, tandis que les utilisateurs iOS devront attendre la fin de l’année 2024 pour l’obtenir.

Repérer les véhicules d’urgence à l’avance

Lorsqu’une ambulance ou tout autre véhicule d’urgence est arrêté sur votre trajet, vous recevrez une alerte à l’avance afin que vous puissiez adapter votre conduite en conséquence, offrant ainsi une plus grande sécurité à toutes les parties. Les conducteurs des États-Unis, du Canada, du Mexique et de la France peuvent déjà utiliser cette fonction, aussi bien sur les appareils Android que sur iOS, mais ils assurent qu’elle arrivera bientôt dans d’autres pays.

Alertes sur les limitations de vitesse

Si vous utilisez Waze, les amendes pour excès de vitesse sont terminées. Du moins, si vous suivez cette nouvelle fonctionnalité, qui émet des avertissements lorsque la limite de vitesse est sur le point de diminuer, donnant toujours suffisamment de temps au conducteur pour réduire sa vitesse et s’adapter en toute sécurité à la route. Elle sera disponible ce mois-ci pour tous les utilisateurs Android et iOS.

Alertes précoces sur les virages serrés, les ralentisseurs et les péages

Waze informe déjà des nids-de-poule, des passages à niveau et des intempéries, mais pouvez-vous imaginer qu’il puisse également nous avertir des virages serrés, des limitations de vitesse et des cabines de péage ? Eh bien, à partir de ce mois-ci, c’est une réalité, peu importe si votre appareil est doté du système d’exploitation Android ou iOS, vous pouvez donc dire adieu aux freinages brusques.

Plus d’informations sur les parkings

De nombreuses personnes évitent d’utiliser leur voiture parce qu’elles refusent de tourner en rond pour trouver une place de parking, c’est pourquoi le nouveau partenariat avec Flash les ravira. Au cours des prochaines semaines, les utilisateurs d’Android et d’iOS aux États-Unis et au Canada pourront obtenir des informations utiles supplémentaires sur les parkings, mais nous ne savons pas quand cela arrivera en France.

Entre autres choses, ils verront le taux d’occupation, le coût, l’accessibilité aux fauteuils roulants, la présence de voituriers, la disponibilité de bornes de recharge pour les véhicules électriques et bien plus encore. En réalité, certains parkings permettent même de réserver votre place depuis l’application Waze pour gagner du temps.

Améliorations de la visualisation des itinéraires habituels

Malgré le fait que ce ne soit pas l’option la plus rapide, de nombreux conducteurs préfèrent prendre leurs trajets habituels pour aller au travail ou rentrer chez eux, que ce soit par confort ou par habitude. C’est pourquoi Waze a amélioré la visualisation des itinéraires habituels, en incluant les mises à jour de trafic en direct et les retards sur la route. Elle sera disponible ce mois-ci dans le monde entier, tant sur Android que sur iOS.