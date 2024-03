Nouveautés d’iOS 17.4 : tous les changements arrivés dans une version historique pour l’iPhone

Voici toutes les nouveautés arrivées avec iOS 17.4 pour iPhone

Découvrez toutes les nouveautés arrivées pour iPhone

Nous allons vous présenter toutes les nouveautés d’iOS 17.4, une mise à jour historique pour l’iPhone. Cette nouvelle version introduit des changements très importants qu’il est essentiel de connaître. Par exemple, il est désormais possible de télécharger des applications via des stores alternatifs à l’App Store ou de choisir un navigateur par défaut.

Dans cet article, nous allons répertorier toutes les nouveautés arrivées dans iOS 17.4, expliquer comment installer cette nouvelle version ainsi que tous les iPhones compatibles. Nous mettrons l’accent sur les fonctionnalités les plus importantes et énumérerons les autres qui sont arrivées, mais qui pourraient être considérées comme mineures.

Nouveautés d’iOS 17.4

Ensuite, nous allons vous présenter les nouveautés d’iOS 17.4. Nous le ferons sous deux formats afin que vous puissiez connaître en profondeur les changements les plus importants et énumérer les changements mineurs pour que vous puissiez également les connaître, mais de manière plus rapide.

Les stores alternatifs à l’App Store sont enfin là

Il s’agit là d’un des changements les plus importants d’iOS 17.4. Il est désormais possible de télécharger des applications en dehors de l’App Store. Cependant, cela devra se faire via d’autres stores approuvés par Apple et développés avec les API mises à disposition des développeurs par la société.

Il ne s’agit pas d’un système d’APK comme sur Android. Tous les stores lancés, ainsi que les applications de ces stores, seront vérifiés afin de ne poser aucun problème aux utilisateurs. Pour l’instant, nous savons que Epic Games et MacPaw lanceront leur propre proposition.

Safari ne sera plus le navigateur par défaut sur iOS

Un autre des changements les plus importants arrivés dans iOS 17.4 est la possibilité pour Safari de ne plus être le navigateur par défaut sur iOS. Une fois que vous aurez mis à jour vers cette nouvelle version, lorsque vous ouvrirez Safari, vous aurez la possibilité de choisir le navigateur par défaut. Auparavant, cela était possible, mais il fallait passer par les paramètres de l’application dans les réglages de l’iPhone.

Les navigateurs qui pourront être choisis sont les suivants : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Safari et Vivaldi. Ces navigateurs pourront avoir leur propre moteur de rendu, ce qui signifie qu’ils ne seront pas obligés d’utiliser WebKit.

Autres nouveautés d’iOS 17.4

Nous avons déjà vu les deux nouveautés les plus importantes d’iOS 17.4. Maintenant, il est temps de connaître également les petites choses qui sont arrivées dans cette nouvelle version du système d’exploitation :

Nouveaux emojis : Comme le veut la tradition à notre époque, iOS 17.4 ajoute de nouveaux emojis, parmi lesquels : un emoji qui acquiesce en hochant la tête verticalement, un emoji qui nie en hochant la tête horizontalement, un phénix, une lime, un champignon, une chaîne qui se brise et divers symboles représentant des familles avec des silhouettes de personnes. Nouveauté dans l’application Podcasts : L’application native Podcasts a ajouté une fonction qui transcrit l’audio en texte, comme le font les paroles en direct des chansons d’Apple Music. Nouvelle génération de CarPlay : Annoncée lors de la WWDC 2022, l’expérience CarPlay s’améliore, mais pour l’instant, elle ne sera disponible que sur Aston Martin et Porsche. SharePlay sur HomePod : Une nouvelle fonctionnalité qui permettra à vos amis et à votre famille de contrôler ce qui est diffusé sur les haut-parleurs en scannant simplement un code QR. Nouvelle section des paramètres de santé de la batterie : Sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro, la section des paramètres de batterie a été revue. Le pourcentage n’apparaît plus, mais l’état de la batterie s’affiche. Lorsque vous y accédez, toutes les informations telles que ce pourcentage ou les cycles de la batterie apparaissent.

Comment installer iOS 17.4 sur l’iPhone

Nous connaissons maintenant toutes les nouveautés d’iOS 17.4. Il est temps de savoir comment installer cette nouvelle version sur l’iPhone. Comme pour toutes les versions, vous pouvez l’installer en suivant ce chemin : Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Quels iPhones sont compatibles avec iOS 17.4

Dans ce cas, la réponse est très simple. Tous les iPhones compatibles avec iOS 17 le sont également avec iOS 17.4. Voici la liste complète des iPhones compatibles avec iOS 17.4 :