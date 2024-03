Ces deux téléphones mythiques de Samsung ne recevront plus de mises à jour

Samsung confirme que les Galaxy S10 Lite et Galaxy Note10 Lite ne recevront plus de nouvelles mises à jour logicielles

La partie arrière du Samsung Galaxy S10 Lite / Photo de AndroAall

Les mises à jour sont terminées pour deux des smartphones les plus emblématiques de Samsung sortis ces dernières années. Par le biais d’une mise à jour de sa page officielle de support, la société a confirmé que les Samsung Galaxy S10 Lite et Samsung Galaxy Note10 Lite ne sont plus éligibles pour recevoir de nouvelles mises à jour de sécurité.

Par conséquent, ceux qui utilisent encore l’un de ces deux appareils sont invités à passer à un modèle plus récent qui bénéficie toujours du support officiel de la société.

Les Galaxy S10 Lite et Note10 Lite sont privés de mises à jour logicielles

Les deux appareils ont été lancés sur le marché en 2020, il y a plus de quatre ans. À l’époque, la société n’avait pas encore une politique de support aussi généreuse que celle qu’elle propose aujourd’hui, avec 7 ans de mises à jour garanties pour ses modèles les plus récents de la série Samsung Galaxy S24.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise sud-coréenne a fait un excellent travail en maintenant ces deux terminaux de milieu de gamme supérieure à jour avec les derniers correctifs de sécurité au fil des ans. Mais tout le bien a une fin, et c’est maintenant le tour de ce couple de téléphones, qui ne font plus partie de la liste des terminaux Samsung bénéficiant du support des nouvelles mises à jour ce mois-ci.

Il vaut la peine de mentionner que Samsung fait référence aux versions du système d’exploitation ainsi qu’aux mises à jour de sécurité. C’est justement cet aspect qui est le plus sensible, car aucun des deux téléphones ne recevra de nouvelles mises à jour visant à corriger d’éventuelles vulnérabilités, avec les résultats que cela peut avoir.

Les propriétaires d’un Galaxy S10 Lite ou d’un Galaxy Note10 Lite ne seront plus protégés contre les éventuelles menaces exploitant ce type de vulnérabilités qui pourraient survenir. C’est pourquoi il est recommandé de rechercher une alternative, que ce soit en installant manuellement les dernières versions d’Android ou tout simplement en achetant un téléphone plus récent bénéficiant d’une assistance pendant plusieurs années.