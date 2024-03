L’astuce pour ne plus avoir à écouter les audios WhatsApp est d’utiliser ce bot qui les convertit en texte pour toi depuis ton Xiaomi

Parfois, nous ne pouvons pas, ou nous ne voulons tout simplement pas, écouter un audio de WhatsApp ou de Telegram. Dans certaines situations, la lecture est plus rapide. Et c’est précisément ce qu’un bot que nous vous présentons aujourd’hui fait. Un bot qui retranscrit les audios.

Imaginez que vous êtes au travail, vous ne pouvez pas écouter la note vocale qu’on vous a envoyée, mais vous pouvez lire l’écran de votre téléphone. Le bot du site TranscribeMe fait exactement cela. Et le meilleur, c’est qu’il le fait gratuitement et sans aucune installation.

Transformez les audios vocaux de WhatsApp et Telegram en messages texte

TranscribeMe est un site web qui propose un service basé sur des bots qui convertit l’audio en texte, afin que vous puissiez lire la note vocale directement sur WhatsApp ou Telegram. Ou même, si l’audio est très long, il peut vous en faire un résumé texte pour que vous puissiez lire l’essentiel.

Cependant, le meilleur de tout cela est que vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit, aucune application ni rien d’autre. Un bot est un programme informatique qui exécute automatiquement des tâches répétitives sur Internet, et le bot de TranscribeMe s’ajoute à votre propre WhatsApp ou Telegram comme s’il s’agissait simplement d’un autre chat. Voici comment cela fonctionne et ce que vous devez faire :

Ouvrez ce lien vers leur site web, ou simplement ajoutez ce numéro de téléphone à WhatsApp : +54 9 11 5349-5987. Vous pouvez également scanner le code QR de l’image ci-dessus pour ajouter le bot à WhatsApp ou Telegram. Ouvrez WhatsApp / Telegram. Le chat du bot sera créé dès que vous aurez ajouté le numéro. Recherchez le chat contenant la note audio que vous souhaitez transcrire. Maintenez l’audio appuyé. Les icônes de fonction apparaîtront en haut. Choisissez celle de la flèche vers la droite, transférer. L’idée est de transférer l’audio vers le chat du contact que vous avez créé avec le numéro du bot de TranscribeMe. Dès que vous transférez l’audio vers le chat du bot, celui-ci commencera à le retranscrire en texte. Et le résultat apparaîtra dans le même chat.

Gratuit, bien que limité et avec ChatGPT

Le meilleur du service TranscribeMe est qu’il transcrit non seulement les audios en espagnol, mais également dans plus de 30 langues, vous pouvez donc recevoir une note audio en anglais, en allemand ou en chinois, et le bot vous la traduira. Vous pouvez même lui poser des questions puisqu’il intègre l’IA de ChatGPT dans son code source.

Le bon côté des choses, c’est que le bot est gratuit, mais limité : la version Basique vous permet de l’utiliser pendant 2 jours, avec un maximum de 10 minutes par note audio et un total de 40 minutes. Et cette même version comprend le traducteur et l’intégration avec ChatGPT. Mais il existe une version payante qui débloque une utilisation illimitée tout le mois sans restrictions.