Téléphone (2a) : le « low cost » de Nothing coûte seulement 349 €

Parmi les différentes marques qui utilisent Android comme système d’exploitation, Nothing est celle qui s’est démarquée. L’entreprise dispose d’équipements de haute qualité à des prix très raisonnables. Aujourd’hui, la société a lancé le Nothing Phone (2a), qui arrive sur le marché pour seulement 349 €.

Après plusieurs rumeurs, Nothing a lancé le Phone (2a). Il s’agit d’un équipement de milieu de gamme, mais avec le design et la meilleure expérience utilisateur auxquels l’entreprise est habituée.

Ce nouveau smartphone est livré avec un processeur puissant et unique, une double caméra arrière exceptionnelle de 50 MP, un écran AMOLED flexible extra lumineux de 6,7″ (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz) et un système d’exploitation intuitif qui offre une expérience de jeu rapide et fluide à chaque interaction.

Principales caractéristiques du téléphone (2a)

Le téléphone (2a) est livré avec le processeur Dimensity 7200 Pro qui a été exclusivement co-conçu avec MediaTek pour offrir les meilleures performances avec une efficacité énergétique optimale. Par rapport au Phone (1), cette nouvelle version offre des performances 13 % supérieures et est 16 % plus économe en énergie.

Une autre caractéristique mise en évidence est la batterie. Le Phone (2a) est livré avec une batterie de 5 000 mAh (la batterie avec la plus longue autonomie à ce jour), garantissant une charge jusqu’à 2 jours (25 % de plus par rapport au modèle précédent).

Le téléphone (2a) prend en charge une charge rapide de 45 W, garantissant une charge de 50 % en seulement 20 minutes.

En termes de caméras, comme déjà mentionné, il est livré avec une caméra arrière de 50 MP. La caméra frontale est de 32 MP. En ce qui concerne le système d’exploitation, ce nouveau smartphone est livré avec Nothing OS 2.5.

Résumé des spécifications

Écran AMOLED de 6,7 pouces (taux de rafraîchissement de 120 Hz) et luminosité maximale de 1 300 nits

Soc Dimensity 7200 Pro de MediaTek

Caméra arrière 50 MP / Caméra frontale 32 MP

Système d’exploitation : Nothing oS 2.5 (basé sur Android 14)

20 Go de RAM

3 ans de mises à jour et 4 ans de mises à jour de sécurité

15 nouvelles fonctions d’interface de glyphe

Tarifs et disponibilité

Le Phone (2a) est disponible en trois coloris et 2 modèles :

8 Go de RAM / 128 Go de mémoire de stockage : 349 euros

12 Go de RAM / 256 Go de mémoire de stockage : 389 euros

Carl Pei estime qu’il s’agira de l’équipement le plus vendu en termes de ventes. Si vous souhaitez acheter le matériel, il est déjà en prévente ici. Il arrive en store le 12 mars.