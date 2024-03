Nothing Phone (2e): design transparent et cerveau MediaTek dans le téléphone le moins cher de Nothing jusqu’à présent

Nothing officialise enfin son nouveau smartphone économique, le Phone (2a)

Le nouveau Nothing Phone (2a) en couleur blanc

Après des mois de rumeurs, de fuites et d’indices partagés par la société elle-même, Nothing a présenté au monde son nouveau smartphone destiné au segment moyen de gamme, le Nothing Phone (2a). Il s’agit d’un appareil qui succède au Nothing Phone (1) et l’améliore sur plusieurs aspects importants, allant de l’écran ou du processeur, au design ou à la photographie.

Nothing Phone (2a) : toutes les informations

Nothing phone (2a)

Caractéristiques Dimensions 161,74 x 76,32 x 8,55 mm

190 grammes Écran AMOLED flexible de 6,7 pouces, résolution de 1084 x 2412

Taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz

Verre Corning Gorilla Glass 5

Luminosité maximale de 1300 nits, luminosité de 1100 nits en extérieur, luminosité typique de 700 nits Processeur MediaTek Dimensity 7200-Pro RAM 8/12 Go Système d’exploitation Nothing OS 2.5 basé sur Android 14

3 ans de mises à jour du système, 4 ans de mises à jour de sécurité Stockage 128/256 Go Caméras Arrière :

50 Mpx principal ƒ/1.8, OIS + EIS, autofocus

50 Mpx ultra grand-angle ƒ/2.2

Avant :

32 ƒ/2.2 Mpx Batterie 5000 mAh

Charge rapide de 45 W Autres Protection IP54, interface lumineuse Glyph, lecteur d’empreintes sous l’écran, double SIM, double haut-parleur stéréo, USB-C Connectivité 5G SA & NSA, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac ou ax (Wi-Fi 6), double bande 2,4 GHz / 5 GHz, MIMO 2×2 et MU-MIMO, NFC

Le Phone (2a) est, selon Nothing, « le smartphone qu’ils ont toujours voulu créer ». Cependant, l’entreprise ne disposait initialement pas des ressources nécessaires pour construire l’appareil qui a maintenant été présenté comme le Phone (2a).

Son design suit la ligne esthétique des modèles précédents, avec une partie arrière transparente laissant voir une série d’ornements placés stratégiquement, s’inspirant des plans du métro de New York conçus par Massimo Vignelli. Cette fois-ci, le Phone (2a) est disponible en trois couleurs : noir, blanc et « milk ».

Bien sûr, le Phone (2a) est doté de l’interface lumineuse « Glyph », bien que cette année, sa taille ait été réduite et occupe maintenant une zone inférieure. Au total, il y a trois bandes lumineuses, toutes situées autour des caméras, qui s’allument au rythme des sonneries, agissent comme des LED de notification et permettent également d’afficher le niveau de volume ou le temps restant d’un minuteur.

L’écran de l’appareil utilise un panneau AMOLED de 6,7 pouces protégé par le verre Gorilla Glass 5, avec une résolution de 1084 x 2412 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, capable d’atteindre une luminosité maximale de 1300 nits.

Il existe des différences importantes par rapport aux deux modèles précédents en termes de design : le Phone (2a) est fabriqué en plastique, et non en verre et en aluminium comme ses prédécesseurs. De plus, les caméras sont disposées horizontalement dans la partie centrale supérieure de sa face arrière, simulant des « yeux ». Ceux-ci se trouvent à l’intérieur d’un module qui dépasse de l’arrière, et qui s’intègre dans le même module où Nothing a incorporé la puce NFC et le processeur de l’appareil.

Le processeur lui-même représente également une rupture par rapport à l’histoire de Nothing jusqu’à présent. En effet, pour la première fois, il a été décidé d’utiliser un processeur signé MediaTek, le Dimensity 7200-Pro.

Il s’agit de la même puce fabriquée au format TSMC de 4 nanomètres et avec huit cœurs de CPU, dont deux sont des Cortex-A715 ARM et six des Cortex-A510 que nous avons déjà vus lors de la présentation du Dimensity 7200 d’origine. Cependant, les deux sociétés auraient apporté quelques modifications au logiciel pour atteindre un plus haut niveau d’optimisation.

La puce est associée à 8 ou 12 Go de mémoire RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, ainsi qu’à Android 14 en tant que système d’exploitation personnalisé par Nothing OS 2.5, qui introduit dans cette version certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle inspirées du logiciel d’autres fabricants, comme un générateur de fonds d’écran.

Le système de caméras est composé de deux capteurs principaux situés à l’arrière du téléphone : le principal est un Samsung GN9 d’une résolution de 50 mégapixels, et le secondaire, également signé par la société sud-coréenne, conserve les 50 mégapixels et ajoute une lentille ultra grand-angle. La caméra frontale conserve les 32 mégapixels grâce à l’utilisation du même capteur Sony IMX615.

À cet égard, il convient de souligner l’inclusion du support des images Ultra HDR, une nouvelle implémentation de HDR qui combine le système Ultra HDR et l’HDR avancé.

Prix du Nothing Phone (2a) et où l’acheter

Le Nothing Phone (2a) sera disponible en trois couleurs différentes : noir, « milk » et blanc. Ce dernier ne sera disponible que sur la boutique en ligne officielle de Nothing, et les deux autres pourront être achetés via l’un des partenaires de vente, y compris Amazon, Ebay ou WOW Concept. Il sera disponible à partir du 12 mars.

En ce qui concerne le prix du Nothing Phone (2a), il dépendra de la configuration de mémoire et de stockage choisie :

Nothing Phone (2a) 8/128 GB : 329 euros

: 329 euros Nothing Phone (2a) 12/256 GB : 379 euros

En nouveauté, le Nothing Phone (2a) sera également disponible à l’achat au Mexique, au prix de 6699 pesos pour le modèle avec 8 Go de RAM, et de 7799 pesos pour la version la plus avancée.