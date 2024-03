HomePodOS 17.4 choisira automatiquement notre application multimédia par défaut

Siri sera capable de savoir quelle application utiliser pour lire du contenu sans spécifier l’application

Depuis quelques années, Apple permet aux utilisateurs du HomePod de choisir les applications multimédias par défaut à travers lesquelles la musique, les podcasts ou les livres audio sont lus en demandant à Siri. Avec la version 17.4 du HomePod, cette option a été améliorée car il ne sera plus nécessaire de le faire manuellement; Siri détectera automatiquement l’application par laquelle le contenu doit être lu.

Comme nous l’indique le blogueur Mahmoud Itani, dans la version logicielle 17.4 RC pour le HomePod, publiée hier avec les versions respectives de watchOS 10.4 et macOS Sonoma, une nouvelle fonction a été ajoutée qui rend Siri un peu plus intelligent en supprimant le menu des applications multimédias par défaut dans les paramètres de l’application Home.

Cela signifie que les utilisateurs ne pourront pas choisir l’application multimédia par défaut manuellement, mais cela ne signifie pas qu’Apple a supprimé la compatibilité avec les applications tierces (l’UE n’aimerait pas cela) pour la musique ou les podcasts. Lorsque la version sera officielle, Siri apprendra de nos services favoris grâce à notre utilisation pour savoir quelle application choisir. Il ne sera pas nécessaire de spécifier l’application en question, pour nous comprendre.

Cette mise à jour permet à Siri d’apprendre votre service multimédia préféré, vous n’avez donc plus besoin d’inclure le nom de l’application multimédia dans votre demande. Cette mise à jour comprend également des améliorations de performances et de stabilité.

Ce nouveau comportement de Siri est similaire à celui implémenté sur les iPhone et iPad dans iOS 14.5. Siri demandait quelle application utiliser pour lire le contenu, et bien qu’elle le redemande de temps en temps, il n’existait pas de véritable menu dans les paramètres pour choisir nos services favoris. On s’attend à ce qu’Apple lance cette version bientôt, avec la sortie d’iOS 17.4.