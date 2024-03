MacPaw lance CleanMyPhone, l’évolution de Gemini Photos pour gérer notre stockage

Avec CleanMyPhone, vous pouvez réduire efficacement, de manière amusante et avec une interface soignée, le stockage de vos photos

CleanMyPhone disponible dès maintenant pour iPhone

Si vous possédez un Mac, vous connaissez probablement Setapp, une plateforme d’applications pour macOS qui offre un accès par abonnement mensuel aux meilleurs outils pour macOS, tels que le populaire CleanMyMac. Cette application a été adaptée pour l’iPhone, évoluant ainsi en CleanMy®Phone, un outil destiné à la gestion de l’espace occupé par nos photos.

CleanMy®Phone est une évolution prometteuse de Gemini Photos, un outil qui facilite grandement la gestion des photos. Dans cette version, l’objectif est le même : rendre la tâche fastidieuse de gestion de la bibliothèque de photos sur votre iPhone ou iPad facile, rapide et… même amusante.

Comment y parvient-il ? CleanMy®Phone utilise un modèle d’IA avancé pour analyser et organiser vos fichiers multimédias, identifiant ceux que vous ne souhaitez probablement pas conserver plus longtemps. Il vous suffit de parcourir les photos dans les catégories proposées par l’application et de supprimer les fichiers que vous souhaitez conserver.

Voici les fonctionnalités qui distinguent CleanMy®Phone

Une fois l’application installée, tout ce que vous avez à faire est de l’ouvrir et de lui permettre d’accéder à toutes vos photos. Ne vous inquiétez pas, cette action est effectuée localement ; j’ai vérifié ce point avant de tester l’application moi-même. Une fois l’accès accordé, la magie commence. Voici les principales fonctionnalités :

Declutter : cette fonction est au cœur de l’application, car elle supprime les photos inutiles de l’iPhone ou de l’iPad. Une petite critique est qu’elle sélectionne toutes les captures d’écran en une seule fois ; bien qu’il soit possible de les désélectionner, cela peut entraîner des erreurs. Les catégories abordées par l’application sont : captures d’écran, photos floues, photos en double et enregistrements d’écran. Organize : cette fonction permet d’organiser les photos en fonction de la période pendant laquelle elles ont été prises. Vous pouvez les catégoriser ou supprimer celles que vous ne souhaitez pas conserver. Les catégories incluent : portraits, voyages, animaux de compagnie, repas, texte et autres. Check your network : une section qui vous permet de vérifier l’état de votre connexion Internet.

Si vous supprimez par mégarde des photos que vous ne vouliez pas effacer, CleanMy®Phone les enverra dans la section des récemment supprimées grâce à la fonction intégrée d’iOS, ce qui vous permet de les récupérer à tout moment, à moins que vous ne les supprimiez de cette section. L’application est disponible en téléchargement sur l’App Store dès aujourd’hui, au prix annuel de 29,99 €. Le prix peut varier en fonction de la région, mais vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 3 jours.

De plus, MacPaw a officiellement annoncé la mise en service prévue depuis quelques mois, selon laquelle Setapp sera disponible sur iPhone grâce à iOS 17.4. Cela signifie que Setapp deviendra une alternative au marché des applications en dehors de l’App Store dans les prochaines semaines.