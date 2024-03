L’Europe veut vendre cher les cinq étoiles dans son test de sécurité à partir de 2026, mais le Xiaomi SU7 est plus que prêt pour cela

Le marché automobile est en train de changer, et les réglementations doivent suivre ces modifications. Matthew Avery, directeur du développement stratégique d’Euro NCAP, a confirmé que dès l’année prochaine, en 2026, ces célèbres tests de sécurité coûteront plus cher pour obtenir une note de cinq étoiles, et cela est très lié au fait que nous avons de plus en plus de contrôles tactiles et d’écrans à l’intérieur de la voiture.

Heureusement, dans le cas où la nouvelle Xiaomi SU7 arriverait en Europe dans les prochaines années, elle n’aurait pas de problèmes à cet égard, car elle dispose d’un système complet de boutons, de leviers et d’accès directs aux fonctions de la voiture, ce qui ne posera pas de problème pour obtenir le meilleur score, bien qu’il y ait de nombreux autres éléments à prendre en compte.

Qu’est-ce que les tests de sécurité Euro NCAP ?

En 1996, la Fédération internationale de l’automobile et l’Administration nationale de la voirie de Suède se sont associées pour former ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’Euro NCAP, un programme de sécurité automobile indépendant des gouvernements et des institutions qui nous donne des informations sur le niveau de protection de chaque véhicule sur le marché lors de sa conduite.





Ce programme réalise des tests de sécurité passive sur les nouveaux véhicules mis sur le marché et établit une classification basée sur le comportement du véhicule lors d’essais de choc frontal et latéral. De plus, au fil des années, d’autres contrôles ont été ajoutés, tels que la sécurité des piétons en cas de collision, et il semble que d’autres considérations très importantes seront bientôt prises en compte.

Le Xiaomi SU7 se protège contre ces nouvelles mesures

Comme le souligne Matthew Avery, « L’utilisation excessive des écrans tactiles est un problème dans toute l’industrie, car presque tous les constructeurs automobiles déplacent les commandes clés vers les écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à détourner les yeux de la route et augmentant le risque d’accidents de distraction », ce qui a conduit Euro NCAP à changer sa stratégie de tests pour l’année 2026.





À partir de cette année-là, l’organisme encouragera les fabricants à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive et sans avoir besoin de quitter la route des yeux, ce qui rendra la conduite beaucoup plus sûre. Bien sûr, cela ne sera pas une obligation pour les fabricants, car ils ne font pas partie d’une institution gouvernementale, mais cela entraînera une perte de prestige en termes de sécurité pour certaines entreprises.

Par exemple, la nouvelle Tesla Model 3 intègre les clignotants directement dans le volant grâce à des commandes tactiles qui ne sont pas précisément intuitives, donc cela pourrait être un exemple des grands perdants de ces mesures. Heureusement, dans le cas de la Xiaomi SU7, cela ne posera pas de problème, car tout le véhicule regorge de commandes physiques.

Nous avons des leviers derrière le volant pour les clignotants, les essuie-glaces ou même le contrôle des vitesses, des boutons physiques sur le volant même pour contrôler le système multimédia ou sélectionner les différents modes de conduite, et en prime, en bas de l’écran central, nous avons également différents raccourcis qui nous faciliteront grandement la vie.

Par conséquent, bien que les tests d’Euro NCAP vont devenir plus stricts à partir de l’année 2026, le constructeur asiatique peut être tranquille à cet égard. Nous ne savons pas quels résultats il obtiendra dans les autres tests, mais ce que nous savons, c’est que Xiaomi n’a pas seulement pensé à avoir un design attrayant, mais que la fonctionnalité a été l’un des piliers de développement de son SU7.

Via | Arstechnica