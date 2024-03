Nothing et Perplexity s’allient : si tu achètes un Phone (2a), tu auras un an de Perplexity Pro gratuit.

Nothing et Perplexity concluent un accord pour offrir un an d’abonnement à Perplexity Pro à ceux qui achètent un Phone (2a)

Le Nothing Phone (2a) en blanc, avec le logo de Perplexity

Profitant de la présentation du nouveau Nothing Phone (2a), l’entreprise londonienne dirigée par Carl Pei a annoncé en plus une collaboration avec Perplexity, l’entreprise centrée sur l’IA créatrice d’une des alternatives à ChatGPT les plus populaires qui existent actuellement. Grâce à leur partenariat, les deux entreprises offriront jusqu’à un an d’abonnement gratuit à Perplexity Pro à ceux qui décideront d’acheter le nouveau smartphone de Nothing.

Jusqu’à un an d’abonnement à Perplexity Pro pour l’achat d’un Nothing Phone (2a)

L’association entre Nothing et Perplexity se préparait depuis quelques mois. Au cours des dernières semaines, les PDG des deux entreprises avaient partagé des publications sur X en louant le travail des deux entreprises, et il y a même eu des plaisanteries sur une possible collaboration entre les deux sociétés.

Finalement, cette association s’est concrétisée. Bien que, pour le moment, les téléphones de Nothing n’intègreront pas le moteur de recherche basé sur l’IA de Perplexity par défaut (même s’il sera possible d’installer l’application comme sur n’importe quel autre téléphone), certains avantages seront offerts à ceux qui décideront d’acheter le nouveau smartphone de la marque.

Dans le cadre du lancement du Phone (2a), Nothing a annoncé sa première collaboration dans le domaine de l’IA, en offrant jusqu’à un an d’abonnement à Perplexity Pro à ceux qui décident d’acheter le Phone (2a) avant le 19 mars. Il convient de mentionner qu’actuellement, l’abonnement à Perplexity Pro coûte 224,99 euros par an et comprend des avantages tels que 300 utilisations de Copilot par jour, l’accès aux modèles GPT-4 et Claude 2.1, un support prioritaire et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

Il n’est pas clair si les deux entreprises iront plus loin dans leur collaboration en intégrant l’IA de Perplexity dans les smartphones de Nothing. Pour l’instant, le PDG de l’entreprise spécialisée dans l’IA, Aravind Srinivas, a déclaré que « Perplexity et Nothing partagent l’engagement de placer l’utilisateur au centre de tout, en plus d’offrir un excellent produit et de croire que la recherche d’informations doit être simple et efficace ». Il a également fait référence à l’importance du design que les deux entreprises montrent dans leurs produits et services.