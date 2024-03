Le périphérique le plus exotique que vous pourrez ajouter au Xiaomi 14 Ultra est lié aux satellites

Une des caractéristiques les plus frappantes du Xiaomi 14 Ultra est sa capacité de communication par satellite. Et pour renforcer cela, Xiaomi a préparé un périphérique aussi curieux qu’attrayant: l’amplificateur de signal par satellite.

Le meilleur, c’est qu’il n’est pas exclusif au Xiaomi 14 Ultra, mais d’autres téléphones Xiaomi, Redmi et POCO pourront également l’utiliser. Mais cela vaut-il la peine de le mettre en place? Quelle est la capacité d’extension / amélioration du signal par satellite?

Xiaomi 14 Ultra et sa compatibilité avec la communication bidirectionnelle par satellite

Récemment présenté et l’une des stars du dernier MWC 2024, le Xiaomi 14 Ultra est actuellement le monstre du catalogue de l’entreprise, son smartphone le plus puissant. Et l’une des nouveautés les plus intéressantes est la compatibilité avec la communication bidirectionnelle par satellite, une fonction qui permet de faire des choses comme envoyer et recevoir des messages vocaux et textuels, ou partager l’emplacement et des données physiques même dans des zones éloignées ou des situations d’urgence.

Xiaomi affirme que les liens par satellite sont 60% plus rapides et les connexions 29% plus rapides que celles des autres marques. Et pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité du Xiaomi 14 Ultra, la marque a également présenté un accessoire dédié, appelé « Satellite Signal Amplifier », amplificateur de signal par satellite.

Un amplificateur de signal par satellite pour votre Xiaomi

Le périphérique est une sorte de couvercle d’objectif qui s’ouvre à 180 degrés et se connecte à l’arrière du terminal par le principe de couplage électromagnétique, il n’a donc besoin d’aucun câble.

L’amplificateur de signal par satellite est capable de renforcer le rayonnement électromagnétique vers la direction de l’étoile, tout en l’atténuant dans d’autres directions, optimisant ainsi les performances des antennes satellite polarisées intégrées au téléphone. Il parvient ainsi à augmenter le signal par satellite jusqu’à 129%.



Avec un prix de 199 yuans, soit 25 euros, l’amplificateur est également compatible avec d’autres modèles de smartphones Xiaomi, Redmi et POCO – bien qu’il soit actuellement inconnu dans lesquels il peut fonctionner en dehors du 14 Ultra – à condition qu’ils soient correctement positionnés sur l’antenne. Et bien sûr, c’est l’un des périphériques les plus curieux que vous pourrez utiliser avec votre Xiaomi 14 Ultra s’il arrive en Europe.

