Tout ce temps, il y avait un concurrent secret dans la guerre des IA : HUAWEI, et inquiète Nvidia

Huawei, malgré ses limites dues aux sanctions américaines, a réussi à se faire une place vitale dans la lutte pour le matériel de l’IA

Huawei est une entreprise puissante qui se maintient à flot malgré ses graves sanctions

Dans le passé, il y avait une entreprise chinoise qui était l’une des plus vendues dans notre pays. Cependant, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine les a frappés en tant que victimes en leur imposant un important veto qui leur refusait l’approvisionnement en semi-conducteurs ou la possibilité de s’allier avec des entreprises américaines. Cela fermait les portes de HUAWEI à la plupart des services et beaucoup ont prédit la fin de l’entreprise en quelques mois. Cependant, non seulement cela ne s’est pas produit, mais l’entreprise s’est renouvelée pour pouvoir se battre à armes égales dans les différents marchés où elle était présente. L’un d’entre eux est celui des puces, et en effet, HUAWEI aurait créé un chipset destiné à l’IA qui inquiète même Nvidia, la reine des puces graphiques et de l’IA.

HUAWEI revient en force

Nvidia a identifié HUAWEI comme l’un de ses principaux concurrents en ce qui concerne la création de puces dotées d’intelligence artificielle. Cela est dû au lancement du HUAWEI Ascend 910B par l’entreprise chinoise. Les sanctions imposées par les États-Unis ne semblent pas avoir été suffisantes pour faire tomber le gigantesque mécanisme de HUAWEI, qui a réussi à faire avancer son activité de semi-conducteurs de manière surprenante en s’alliant avec des fournisseurs locaux en Chine. Il n’est pas étonnant que beaucoup parlent déjà de la renaissance de HUAWEI pour cette année 2024.

HUAWEI continue de proposer d’excellents produits, comme le HUAWEI MateBook D16, mais c’est dans les produits utilisant leur propre technologie qu’elle surprend de manière notable, comme c’est le cas avec le HUAWEI Mate 60 Pro, doté du meilleur appareil photo du marché, il s’agit d’un téléphone équipé d’un processeur propriétaire de Huawei, le Kirin 9000S, qui offre des performances d’une qualité incroyable.

Selon le South China Morning Post, le PDG de Nvidia considère HUAWEI comme l’une des entreprises concurrentes dans le domaine des puces d’IA. Il considère l’entreprise asiatique comme une compagnie magnifique et loue sa capacité à créer de la technologie. En réalité, il estime que le Ascend 910B pourrait être aussi performant, voire mieux, que sa propre puce.

Bien qu’elle parvienne à contourner les sanctions, HUAWEI reste soumise à une restriction qui la met en position de désavantage, ce qui limite l’approvisionnement de l’Ascend 910B. Cependant, bien qu’il y ait des problèmes qui affectent ses performances et sa production, elle reste un concurrent important dans la future lutte pour le matériel de l’IA. Ce qui est prouvé par le fait que le géant chinois des recherches, Baidu, a fait confiance à la marque pour acheter des puces Ascend 910B.

