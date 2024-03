Le MacBook Air M1 est de l'histoire : Apple cesse de le vendre après le lancement des nouveaux modèles avec M3

Le MacBook Air avec processeur M2 devient le modèle d’entrée

Le MacBook Air avec M1 est officiellement discontinué

Après le lancement des nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces avec processeur M3, la société de la pomme a ajusté légèrement la gamme pour la rendre conforme aux nouveautés, ce qui se traduit par la discontinuation officielle du MacBook Air M1 qui n’est plus vendu dans les Apple Store. Maintenant, le modèle d’entrée est le MacBook Air avec processeur M2.

Un MacBook Air qui a donné le coup d’envoi à la gamme de processeurs Apple Silicon en juin 2020 et qui reste aujourd’hui un excellent modèle d’entrée pour la grande majorité des utilisateurs. Cependant, il ne l’est plus du moins dans les stores Apple car ce rôle est désormais occupé par le modèle avec processeur M2.

Après près de quatre ans, Apple discontinues le premier MacBook Air avec processeur Apple Silicon

Mais cette pratique est courante chez Apple, lorsqu’elle lance de nouveaux modèles, elle essaie de laisser derrière elle autant que possible les anciennes versions pour que son catalogue soit le meilleur possible. Après près de quatre ans de parcours du MacBook Air M1, le MacBook Air d’entrée est maintenant celui avec la puce M2 et un prix de 1 199 euros. Une différence de 100 euros par rapport au nouveau modèle avec M3, qui a un prix de départ de 1 299 euros.

Si nous comparons le premier MacBook Air avec le dernier modèle, outre le processeur, nous trouvons quelques différences significatives. Par exemple, l’écran est légèrement passé de 13,3 à 13,6 pouces, et il s’agit maintenant d’un Liquid Retina au lieu d’un rétroéclairage LED, ce qui se traduit par une augmentation de 100 nits de la luminosité. Le GPU est passé de 7 à 10 cœurs, ce qui offre des performances remarquables.

Il est désormais possible d’équiper le MacBook Air avec jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée, ce qui permet une amélioration significative des capacités de multitâche et des performances globales. La qualité de la caméra a été améliorée à 1080p, et un système de jusqu’à 4 haut-parleurs avec audio spatial a été mis en place pour une expérience sonore immersive.

Enfin, la connectivité sans fil est passée du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E, et elle a été mise à jour en Bluetooth 5.3, ce qui garantit une connexion plus rapide et plus stable.

Voici les prix des MacBook Air avec M3

Bien que le modèle le plus économique ait été supprimé de la gamme, il est vrai que les nouveaux MacBook Air avec M3 offrent une bonne qualité-prix pour la grande majorité des utilisateurs. Rappelons qu’Apple ne se concentre pas uniquement sur les professionnels ou sur ceux qui changent souvent leurs appareils, mais elle se concentre sur la majorité et sur ceux qui conservent leurs équipements pendant des années. Pour les MacBook Air avec M3 de 13 pouces, les prix sont les suivants:

1 299 € avec 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD

1 529 € avec 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD

1 759 € avec 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD

Pour les MacBook Air avec M3 de 15 pouces, les prix sont les suivants: