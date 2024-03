Il n’y aura pas d’événement en mars : Apple lancera de nouveaux produits cette semaine.

Apple lancerait tous ses nouveaux produits via des communiqués de presse

Apple n’organisera pas de keynote en mars

Tout semblait indiquer qu’Apple organiserait un événement dans les prochains jours, mais cela ne sera finalement pas le cas. À la place, Apple lancera les nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED, l’iPad Air et le MacBook Air avec le processeur M3 via des communiqués de presse, des vidéos et du matériel promotionnel sur son site web.

Mark Gurman a été chargé d’annoncer cette mauvaise nouvelle lors de la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire, Power-On. Il affirme que les nouveaux produits qu’Apple lancera seront disponibles à partir de la mi-mars, voire en avril, via des communiqués de presse et accompagnés d’une version spéciale d’iOS 17.4, que l’on peut supposer être iOS 17.4.1, car iOS 17.4 sera disponible cette semaine.

Que pouvons-nous attendre d’Apple durant le mois de mars

Tout semble indiquer que nous verrons plusieurs produits de la part de la compagnie ce mois de mars. Si les rumeurs se confirment, voici les produits que nous pourrions voir :

Deux nouveaux modèles d’iPad Pro avec la puce M3 et des écrans OLED, des modèles qui seraient plus fins grâce aux panneaux OLED. Un nouveau Magic Keyboard pour l’iPad Pro fabriqué en aluminium et un Apple Pencil 3. Deux nouveaux modèles d’iPad Air, y compris le premier modèle de 12,9 pouces. Nouveaux modèles de MacBook Air de 13 et 15 pouces avec la puce M3. Une nouvelle couleur pour l’iPhone 15. De nouvelles coques et des bracelets aux couleurs de printemps.

Des produits qui pourraient arriver dès cette semaine

Suite à la prédiction de Mark Gurman, MacRumors a pu apprendre grâce à ses sources qu’Apple pourrait lancer certains de ces produits dès cette semaine. Bien qu’ils ne précisent pas lesquels, ils indiquent que nous pourrions avoir des communiqués de presse ou des mises à jour du site web dans les prochains jours.

Il est probable que cette semaine les nouveaux accessoires aux couleurs de printemps soient disponibles ainsi que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro dans une nouvelle couleur, probablement le rouge. Les produits tels que les iPad Pro, les iPad Air ou les MacBook Air avec le processeur M3 sont attendus la semaine prochaine.

Il est également rapporté que des petits changements sont en cours dans les Apple Store cette semaine, tandis que des changements et des modifications plus importants sont prévus pour le début de la semaine suivante. L’année dernière, par exemple, lors de la première semaine de mars, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus de couleur jaune ont été lancés.