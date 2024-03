Apple lance les nouveaux accessoires de printemps pour iPhone et Apple Watch

Nouvelles coques en silicone et bracelets sport, en silicone et Solo Loop

Les accessoires de printemps d’Apple sont désormais disponibles

Comme nous l’attendions, Apple vient de lancer aux côtés de son nouveau MacBook Air de 13 et 15 pouces avec processeur M3, les nouvelles coques et bracelets pour iPhone et Apple Watch. Ces coques et bracelets présentent les couleurs du printemps, qui étaient présentes dans la dernière version bêta d’iOS 17.4.

Comme prévu également, en ce qui concerne les coques, nous n’avons pas de nouvelles coques en tissu fin ou FineWoven, en raison des problèmes rencontrés et des nombreuses plaintes des utilisateurs concernant leur qualité. Nous disposons uniquement de coques en silicone, ainsi que de bracelets en silicone, sportifs, Solo Loop et de nouvelles variantes des bracelets Hermès.

Voici les nouvelles coques et bracelets lancés par Apple

En ce qui concerne les coques, nous disposons de nouvelles coques en silicone déclinées en quatre couleurs différentes : Bleu clair, Jaune solaire, Menthe douce et Rose. Elles sont toutes disponibles pour les modèles iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et sont compatibles avec MagSafe. Elles peuvent être achetées dès aujourd’hui au prix de 59 euros et seront disponibles à partir du 6 mars pour les retraits.

HABEMUS nuevas fundas para el iPhone. pic.twitter.com/BFq2rDDXSG — Fran Besora  (@ifrnb) Mars 4, 2024

En ce qui concerne les bracelets pour l’Apple Watch, nous disposons d’une plus grande variété. D’une part, il y a les bracelets sportifs en Bleu clair, Jaune solaire et Menthe douce. Il y a aussi les bracelets sportifs en velcro en Bleu océan et Menthe douce. De plus, nous avons les bracelets Solo Loop en Rose, Bleu océan et Menthe douce. Enfin, nous avons les bracelets Solo Loop tressés en Rouge framboise, Bleu clair et Jaune solaire. Il y a également trois nouvelles variantes d’Hermès.

HABEMUS nuevas correas para el Apple Watch. pic.twitter.com/UsMxBnAEic — Fran Besora  (@ifrnb) Mars 4, 2024

Toutes ces options sont disponibles à l’achat dès aujourd’hui, au prix de 49 euros pour les coques et bracelets en silicone et sportifs, et de 99 euros pour les Solo Loop. Elles seront livrées et disponibles en store à partir de mercredi.