La mise à jour Android de mars 2024 est maintenant disponible en téléchargement, voici ses nouveautés

Google vient de publier la mise à jour Android de mars 2024. Nous passons en revue tous les changements et nouveautés qui l’accompagnent.

La mise à jour de mars 2024 est disponible en téléchargement dès ce lundi sur certains appareils

C’est le premier lundi du mois de mars, et une nouvelle mise à jour de sécurité Android est disponible. Google vient de publier le dernier correctif de sécurité correspondant au mois de mars, accompagné du bulletin répertoriant les vulnérabilités du système d’exploitation corrigées au cours des dernières semaines. La mise à jour Android de mars 2024 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 5a (5G). Tous les modèles lancés auparavant ne bénéficient plus du support officiel de la marque et ne recevront donc plus de nouvelles mises à jour de sécurité ni de versions d’Android.

Samsung a réussi à devancer Google et a déjà mis à jour certains de ses modèles avec le correctif de mars. Plus précisément, ce sont les modèles de la série Samsung Galaxy S24 qui ont déjà reçu cette mise à jour.

Une nouvelle « Feature Drop » arrive sur les Pixel avec la mise à jour de mars, comprenant 30 nouvelles fonctionnalités

Il s’agit cette fois-ci d’une mise à jour de type « Feature Drop » ou « mise à jour de fonctionnalités ». Et une mise à jour particulièrement importante, car selon Google elle introduit pas moins de 30 nouvelles fonctionnalités de productivité et de fonctionnalités avancées en matière de santé.

Google a regroupé la liste des changements en trois catégories différentes, en séparant les nouveautés destinées aux smartphones Pixel, celles destinées à la série Pixel Watch et celles qui concernent l’ensemble de l’écosystème Pixel. Examinons-les toutes.

Nouveautés pour les smartphones Pixel : Améliorations du filtre d’appels : désormais, les appels peuvent être dévoilés lorsque l’appelant reste silencieux. Ainsi, si l’appelant ne parle pas, un bouton apparaîtra à l’écran avec le texte « Bonjour », permettant à l’Assistant de démarrer la conversation pour découvrir la raison de l’appel. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible en France dans un premier temps. Prise en charge du HDR 10 bits sur Instagram : les appareils Pixel compatibles avec le HDR 10 bits peuvent désormais télécharger des Reels et des photos au format HDR sur Instagram. Rodea to Search arrive sur le Pixel 7 : les modèles de la génération précédente seront bientôt compatibles avec la fonction Rodea to Search.



Nouveautés pour le Pixel Watch : Améliorations du Pixel Watch 2 sur le Pixel Watch d’origine : des fonctionnalités telles que « Rythme d’entraînement », « Zones cardiaques d’entraînement », la pause automatique, les indications de respiration pour se détendre ou l’interface utilisateur mise à jour sont désormais disponibles sur la première génération de la Google Pixel Watch. Indications des transports en commun sur Google Maps : annoncée lors du MWC 2024 de Barcelone, la fonctionnalité permettant d’afficher les indications des transports en commun sur Google Maps depuis la montre est désormais disponible sur le Pixel Watch.



Nouveautés de l’écosystème Pixel : Partage d’une partie de l’écran lors des appels vidéo : lors d’un appel vidéo via une application comme Google Meet, il sera possible de choisir quelle partie de l’écran partager lors d’une présentation. Appairage plus rapide entre les appareils : la façon d’appairer les appareils a changé. Désormais, dans le menu « Appareils connectés », vous pourrez voir tous les appareils Bluetooth précédemment configurés pour les connecter en quelques secondes.



D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités corrigées par cette mise à jour, classées en fonction du niveau de menace qu’elles représentaient pour la plateforme. Certaines d’entre elles sont des améliorations spécifiques de fonctionnement et de sécurité destinées aux téléphones Pixel.

Ceux qui ne veulent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leur téléphone peuvent procéder à l’installation manuelle de l’archive OTA correspondant au correctif de mars publié par Google.

Le correctif de sécurité Android de mars 2024 sera déployé progressivement dans les prochaines heures via OTA et parviendra progressivement aux modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible de télécharger les paquets de mise à jour correspondants à chaque appareil pour procéder à une installation manuelle, que ce soit via l’archive OTA ou en utilisant l’image usine de chaque terminal.