Xiaomi Redmi G Pro 2024, la bête absolue de son catalogue de jeux portables dont nous prions pour qu’elle arrive en France

Il n’y avait pas deux, mais trois ordinateurs portables de gaming annoncés par Xiaomi lors de son événement juste avant le Mobile World Congress. Et un Redmi G Pro 2024 qui est désormais l’ordinateur le plus puissant de la gamme de l’entreprise. Une véritable bête pour jouer à ce que vous voulez.

I9, un RTX 4060, un écran 240Hz, le haut de gamme pour un ordinateur portable qui ne sera bien sûr pas bon marché, mais qui, étant Xiaomi, sera toujours moins cher que les ordinateurs portables de cette catégorie. Voyons les entrailles de la bête que nous espérons voir également lancée en Occident.

Redmi G Pro 2024

L’événement de fin février de Xiaomi a été fécond en nouvelles, et la vérité avec plusieurs choses centrées sur le monde du gaming. Tout d’abord, la paire d’ordinateurs portables de milieu de gamme Xiaomi Redmi Book Pro 2024 de 14 et 16 pouces, avec assez de puissance et de RAM pour faire fonctionner les jeux actuels. Et ensuite le moniteur Redmi Display G Pro 27 MiniLED, un grand écran de 27 pouces pour jouer jusqu’à 180Hz.

Mais, lors de l’événement, Xiaomi a fait une autre annonce et l’a même montré, bien qu’il n’ait pas voulu entrer dans les détails. L’annonce d’un troisième ordinateur portable de gaming, mais directement destiné à jouer dans la ligue des ordinateurs portables de gaming haut de gamme : le Redmi G Pro 2024, successeur de ce Redmi G Pro 2022 présenté en 2022 qui avait un processeur Core de la série H de 12e génération et une carte graphique Nvidia GeForce de la série RTX 3060, avec un écran LCD de 16 pouces avec une résolution de 2560×1600.

L’écran qui vous donnera un avantage en jouant en ligne

Jouer en ligne sur un écran de 144Hz vous donne déjà un avantage si vos adversaires jouent sur des écrans avec un taux de rafraîchissement inférieur, mais le Redmi G Pro 2024 vous donne tous les avantages du monde avec son écran de 16 pouces avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement abyssal de 240 Hz. Le panneau peut atteindre une luminosité de 500 nits et une couverture de 100% de l’espace colorimétrique sRGB, en plus d’avoir un rapport hauteur/largeur de 16:10, qui offre plus d’espace vertical pour la productivité et les jeux.



L’ordinateur portable intègre également un clavier rétroéclairé avec des effets RGB personnalisables, qui peuvent être modifiés d’un seul bouton pour 11 modes différents. Le clavier dispose également d’un bouton dédié à l’éclairage de couleur, qui peut être réglé sur quatre niveaux d’intensité.

En ce qui concerne la connectivité, nous trouvons le long de son châssis :

Port Ethernet 2,5G

Port mini DP à large bande passante

Port Thunderbolt 4

Quatre ports USB-A

Port HDMI 2.1

Prise casque 3,5 mm

Un ordinateur portable haut de gamme pour tout jouer en Ultra, 4K et activer le Ray Tracing

C’est au niveau interne que nous trouvons ce qui en réalité une bête : un processeur Intel Core i9-14900HX, une puce de 14 cœurs et 24 threads avec une fréquence maximale de 5 GHz, faisant partie de la famille Alder Lake de la génération XNUMXth. En ce qui concerne le GPU, nous avons une carte graphique Nvidia RTX 4060, un GPU basé sur l’architecture Ampere avec 6 Go de mémoire GDDR6 et prend en charge le Ray Tracing, qui se situe entre la RTX 3070 et la RTX 3070 Ti en termes de performances.



Cela offre une grande puissance pour jouer confortablement dans des configurations exigeantes telles que 4K + 60fps + Ray Tracing sans aucun doute. La technologie Rage Engine apporte à l’ordinateur portable la fonction présente sur les téléphones Redmi, qui permet d’optimiser les performances du système en fonction des besoins de l’utilisateur. Avec la prise en charge de la version PC de « Rage Engine », le Redmi G Pro 2024 atteint une puissance de 210W.

Combien coûte le Redmi G Pro 2024

Avec une date de sortie dès aujourd’hui, le 4 mars, sur le marché chinois, le prix démontre une fois de plus que Xiaomi les ajuste comme personne. Le Redmi G Pro 2024 coûte 10 000 yuans, soit environ 1 279 euros au taux de change, un prix incroyablement bas compte tenu de ce qui est payé pour un ordinateur portable de gaming avec ces caractéristiques en Europe.



Arrivera-t-il en Occident ? D’une part, c’est compliqué, car cela fait longtemps que Xiaomi ne lance pas ses ordinateurs portables en Europe. D’autre part, ce Redmi G Pro 2024 pourrait être une bonne option pour avoir à nouveau des ordinateurs portables Xiaomi en France. Bien sûr, nous espérons que cela se produira, car avec une machine comme celle-ci, vous pouvez jouer partout à des titres tels que Hogwarts Legacy, Call of Duty MW3 ou CyberPunk 2077 avec des graphismes en Ultra, et sans à-coups ni lag.

Via | Xiaomi Today / Xiaomi Youpin