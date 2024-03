9 changements importants qui sont arrivés sur WhatsApp ces derniers jours

Il y a des nouveautés pour Windows, Android et iOS, la plus intéressante étant une nouvelle fonctionnalité de mot de passe pour les utilisateurs d’iPhone

WhatsApp est la plateforme de messagerie la plus utilisée au monde

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde entier et près de 36 millions en France en 2023, WhatsApp n’a pas d’autre choix que de continuer à évoluer. Si vous n’êtes pas encore au courant des dernières mises à jour sur la plateforme de messagerie, faites attention, car nous vous racontons ici 9 changements importants qui ont eu lieu sur WhatsApp ces derniers jours.

Il y a quelques jours seulement, nous célébrions l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités intéressantes sur l’application de messagerie la plus célèbre de la planète. D’une part, la possibilité de rechercher des messages par date depuis un calendrier, ce qui nous permet de trouver les messages d’un jour spécifique sans avoir à se souvenir du mot, de l’expression ou des données que vous avez partagés. Et d’autre part, la faculté d’envoyer des photos et des vidéos en haute résolution par défaut, une amélioration de cet outil qui évite d’avoir à appuyer obligatoirement sur l’icône « HD ».

Derniers changements arrivés sur WhatsApp

Selon une publication partagée par WaBetaInfo dès aujourd’hui, un total de neuf changements sont arrivés sur WhatsApp au cours de la dernière semaine. Comme vous pouvez le voir, les appareils Android ont la meilleure part, mais il y a aussi quelques nouveautés pour iOS et une très utile pour sa version de bureau sur Windows:

WhatsApp pour Android WhatsApp pour iOS WhatsApp pour Windows Suggérer des chaînes similaires Résoudre le problème avec le chargement des chaînes Ouvrir des fenêtres de discussion séparées rapidement le code QR depuis l’onglet des discussions Configurer un mot de passe supplémentaire – Nouveaux icônes dans le menu additionnel – – Fonction d’interopérabilité des discussions – – Écran d’informations de discussion pour les discussions tierces – – Gérer les discussions tierces – –

Parmi toutes ces nouveautés, la plus remarquable est la fonctionnalité de mot de passe, une méthode d’authentification alternative que les utilisateurs d’iPhone pourront bientôt utiliser. Pour le moment, elle n’est disponible que pour certains testeurs bêta de WhatsApp pour iOS, mais l’idée est que les téléphones d’Apple puissent l’obtenir dans une future mise à jour de l’application.

La plupart de ces fonctionnalités sont encore en cours de développement, donc ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas encore. Pour recevoir toutes ces nouveautés lorsque le moment sera venu, la première chose à faire est de vérifier que vous avez la dernière version de l’application WhatsApp mise à jour avec la dernière version d’Android, iOS ou de bureau, selon l’appareil que vous utilisez.