Voici le possible design final de l’iPhone SE 4 en fuite

Les modèles CAD dévoilés de l’iPhone SE 4 confirment la conception qui avait été annoncée

Concept de l’iPhone SE 4

On s’attend à ce que le prochain iPhone SE 4 soit le cauchemar de la gamme moyenne d’Android, avec des nouveautés telles qu’un design similaire à celui de l’iPhone 14, Face ID, une connexion 5G, un bon système photographique et plus encore. Son design a été confirmé grâce à des modèles CAD qui ont récemment été divulgués.

Un iPhone SE 4 dans un corps d’iPhone 14

Sur les images partagées par 91mobiles, on peut voir un appareil avec un écran bord à bord de 6,1 pouces avec une encoche où se trouve le système de caméra TrueDepth qui permet le fonctionnement du Face ID. On remarque également des bords plats et un port USB-C. Ce design, dans l’ensemble, nous rappelle l’iPhone 14, tel que cela avait été annoncé, laissant derrière lui le design ancien avec des bordures et Touch ID.

Le nouveau iPhone SE mesure apparemment 147 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,7 mm d’épaisseur. C’est presque identique à la taille de l’iPhone 14, qui mesure 146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,8 mm d’épaisseur. Ces dimensions confirmeraient que l’iPhone SE 4 serait similaire à l’iPhone 14, mais avec quelques différences, car on s’attend à ce qu’il inclue le Bouton d’Action qui est arrivé sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max et permet d’effectuer certaines fonctions telles que l’activation du mode silencieux ou la gestion des modes de concentration, ainsi que le port USB-C.

Bien que 91mobiles ait un historique assez bon de fuites réussies, comme lorsqu’il a publié les modèles CAD des iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro, le site n’a pas réussi avec les CAD des Apple Watch Series 7. Il est très possible que le prochain iPhone SE de quatrième génération finisse par être ainsi, mais nous devons prendre ces images avec prudence. Apple lancerait l’iPhone SE 4 en 2025. Nous verrons quel sera son prix, mais s’ils parviennent à le mettre à un prix abordable, ce sera sans aucun doute une excellente option dans la gamme.