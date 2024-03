Nouveau Samsung Galaxy F15 5G : un téléphone économique avec une immense batterie et 5 ans de mises à jour

Toutes les spécifications, prix et disponibilité du nouveau Galaxy F15 5G, un smartphone de milieu de gamme bas qui offre beaucoup pour peu

Le nouveau Samsung Galaxy F15 5G dans ses trois couleurs disponibles : noir cendre, vert éclatant et violet.

Le catalogue de Samsung accueille un nouveau membre, qui se distingue par ses mises à jour de sécurité pendant cinq ans, sa immense batterie de 6 000 mAh et sa connectivité 5G. Découvrons toutes les spécifications, prix et disponibilité du Galaxy F15 5G, un smartphone économique de milieu de gamme qui vient de débarquer sur le marché de la téléphonie.

Le design et les caractéristiques du Galaxy F15 5G ont été divulgués il y a quelques semaines, nous pourrions donc dire que ses composants ne nous surprennent pas. Le dernier membre de la série F de Samsung dispose d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces, avec une densité de pixels de 399 ppp, une luminosité maximale de 800 nits et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. En somme, un écran assez généreux pour le prix que nous verrons plus tard.

Samsung Galaxy F15 5G: toutes les informations

Samsung Galaxy F15 5G Caractéristiques Dimensions 160,1 x 76,8 x 9,3 mm

217 grammes Écran AMOLED Infinity-V de 6,5 pouces Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité maximale de 800 nits Processeur MediaTek Dimensity 6100+ RAM 4 ou 6 Go Stockage 128 Go, avec possibilité d’extension via microSD Système d’exploitation OneUI 6 basé sur Android 14 Caméras Arrière :

50 MP principal f/1.8

5 MP ultra grand angle

2 MP objectif macro

Avant :

13 MP f/2.0 Batterie 6 000 mAh

Charge rapide de 25 W Connectivité 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.3

GPS Autres USB-C

Double SIM

Prise jack 3,5 mm pour les écouteurs

Lecteur d’empreintes latéral

Un haut-parleur

Le cerveau du Samsung Galaxy F15 5G est un processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec GPU ARM-Mali G57 MC2, offrant une mémoire allant jusqu’à 6 Go de RAM et 6 Go supplémentaires de RAM virtuelle. De plus, cette puce possède une capacité de stockage interne de 128 Go, avec possibilité d’extension jusqu’à 1 To via une carte microSD.

L’une des caractéristiques les plus importantes lors de l’achat d’un smartphone, du moins cela devrait l’être pour tous les utilisateurs, est sa batterie. Dans ce cas, le Galaxy F15 5G bénéficie d’une impressionnante batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 25 W. Cependant, ne vous embêtez pas à chercher l’adaptateur dans la boîte, car une fois de plus, il n’est pas inclus.

Sans aucun doute, un grand avantage est qu’il est livré avec Android 14, la dernière version du système d’exploitation Android, accompagnée de la surcouche OneUI 6. De plus, il bénéficiera de cinq ans de mises à jour de correctifs de sécurité et quatre ans de mises à jour logicielles, c’est-à-dire jusqu’à la future version d’Android 18.

Samsung Galaxy F15 5G: prix et disponibilité

Le nouveau smartphone du fabricant sud-coréen sera disponible en Inde à partir du lundi 11 mars, dans les stores Flipkart et Samsung India, où il pourra être acheté avec deux configurations de stockage :

Galaxy F15 5G (4 Go + 128 Go) : 12999 roupies, ce qui équivaut à environ 144 euros .

: 12999 roupies, ce qui équivaut à environ . Galaxy F15 5G (6 Go + 128 Go) : 14499 roupies, soit environ 161 euros.

Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours, le dernier membre du catalogue de Samsung sera disponible en trois couleurs différentes : Groovy Violet (violet), Jazzy Green (vert éclatant) et Ash Black (noir cendre). Il ne nous reste donc plus qu’à connaître la date de disponibilité de ce téléphone économique en France et dans le reste du monde, même s’il faudra attendre car il n’y a pas de nouvelles concernant sa disponibilité mondiale.