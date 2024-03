Ceci est le meilleur téléviseur Xiaomi en vente en France en 2024

C’est vrai que si nous regardons le catalogue de Smart TV de Xiaomi en France, c’est un véritable chaos et il va être difficile de savoir quel est le meilleur à acheter aujourd’hui. Alors dans ce post, nous voulons vous dire quelle est l’alternative avec la meilleure relation qualité-prix que vous pouvez actuellement acquérir pour profiter de votre contenu avec la meilleure qualité possible.

En tenant compte du fait que nous recherchons le meilleur équilibre possible entre avoir une taille d’écran décente, reproduire la meilleure qualité disponible et que même les autres composants nous offrent la meilleure expérience de performance, notre recommandation est d’opter pour le Xiaomi TV Q2 de 50 pouces, un modèle qui nous semble incroyable pour seulement 450 euros.

* Les prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Panel QLED, la clé d’une Smart TV qui va tout casser en 2024

Sans aucun doute, le grand atout de cette télévision est le fait qu’elle intègre un panneau avec la technologie QLED à un prix totalement révolutionnaire. En réalité, vous devez savoir que ce modèle est également disponible en options de 55 et 65 pouces, donc si vous recherchez une plus grande taille d’écran, vous l’aurez disponible mais à un prix plus élevé.





Les principaux avantages de l’incorporation de ce type de panneau sont que nous pourrons profiter de couleurs noires très profondes, une luminosité extrêmement élevée par rapport à d’autres modèles sans cette technologie, ainsi que des angles de vision incroyablement larges, ce qui est essentiel si vous regardez la télévision à plusieurs personnes pour pouvoir la visualiser correctement de n’importe quelle zone du salon.

De plus, cette télévision dispose d’une résolution allant jusqu’à 4K avec la technologie HDR, d’une compatibilité avec Dolby Atmos et DTS-X pour tirer le meilleur parti des haut-parleurs de 30W intégrés dans son corps, d’un processeur quad-core Cortex A55, de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage, et même du système d’exploitation Android TV 11 installé à l’intérieur, ce qui en réalité des capacités pratiquement infinies.

Par conséquent, sans perdre de vue qu’il s’agit d’un modèle qui ne coûte que 450 euros actuellement, nous pensons que c’est le meilleur téléviseur intelligent de Xiaomi que vous pouvez actuellement acheter en France. Vous pouvez peut-être acheter d’autres modèles avec de meilleures caractéristiques, mais il sera très difficile d’égaler le prix avantageux de ce produit et la qualité d’image qu’il est capable d’offrir en investissant si peu.

