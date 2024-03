La chaleur se profile et Xiaomi veut la combattre avec son nouveau ventilateur double télescopique qui peut ventiler votre maison en 2 minutes

Cette semaine, nous profitons de la pluie, mais après les étés infernaux des dernières années, le printemps et la chaleur se préparent – jamais mieux dit. Et c’est le moment idéal pour présenter des appareils électroménagers, tels que ce ventilateur Dual de Xiaomi, qui est un 2-en-1 pour refroidir toutes les zones de la maison.

Un ventilateur double ? Ce terme est utilisé parce que Xiaomi et Mijia ont de nouveau ajouté un élément télescopique qui vous permet de l’utiliser soit sur pied, soit sur une surface. De plus, il promet de ventiler la maison en 2 minutes et peut projeter de l’air jusqu’à 13 mètres.

Xiaomi Mijia Circulation Fan

Avec un début d’année où les températures ont atteint des records historiques en plein hiver, la peur de vivre à nouveau une vague de chaleur estivale commence à se faire sentir, tout comme l’arrivée du printemps à l’horizon. Et Xiaomi a profité de cette semaine post-Mobile MWC 2024 pour présenter l’un de ces appareils qui sont toujours nécessaires.

Le Xiaomi Mijia Circulation Fan a un design double qui lui permet d’être utilisé à la fois comme un ventilateur sur pied et comme un plus petit que l’on place sur une surface. Le secret réside dans sa tige télescopique que vous pouvez allonger ou réduire à votre guise, ce qui en réalité un appareil aussi maniable que portable.

Ce ventilateur intelligent offre un flux d’air de 1500m³/h et une portée du vent allant jusqu’à 13 mètres. Xiaomi affirme qu’il peut faire circuler l’air dans toute la maison en seulement 2 minutes, en s’attaquant efficacement à l’air stagnant. De plus, vous pouvez le personnaliser à l’extrême en choisissant parmi 100 vitesses de vent ajustables grâce à son moteur de conversion de fréquence DC.

Un ventilateur pas seulement pour l’été

Cet appareil économe en énergie ne consomme que 1,92 W en mode ventilation directe sans oscillation. Et pour un fonctionnement plus silencieux, le ventilateur utilise la technologie de conversion de fréquence en continu, ce qui lui permet d’atteindre un niveau sonore aussi bas que 27,2 dB en mode ventilation directe à la vitesse la plus basse. Cela garantit un sommeil paisible et un environnement calme si vous souhaitez l’utiliser la nuit dans votre lit.

Le ventilateur de circulation Mijia est conçu pour être utilisé toute l’année. Lorsqu’il est combiné avec d’autres appareils électroménagers tels que les déshumidificateurs, les climatiseurs, les humidificateurs et les radiateurs électriques, il peut équilibrer efficacement la température intérieure et l’humidité, créant ainsi un espace de vie confortable toute l’année.

Un ventilateur compatible avec HyperOS Connect

Comme il se doit pour un appareil Xiaomi, le Xiaomi Mijia Circulation Fan peut être connecté à un téléphone portable via l’application Mi Home, vous pouvez lui donner des ordres vocaux et il est même compatible avec Xiaomi HyperOS Connect, ce qui permet une connexion intelligente avec des appareils compatibles tels que les capteurs de température et d’humidité ou les climatiseurs avec fonction de passerelle Bluetooth.

Cela permet un fonctionnement automatisé basé sur des conditions prédéfinies, comme l’allumage du ventilateur lorsque la température dépasse un certain niveau. Il comprend également un couvercle en maille amovible facile à utiliser pour faciliter le nettoyage, une alimentation basse tension pour une sécurité accrue et une fonction de verrouillage pour enfants pour une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Comme d’autres appareils Xiaomi et Mijia, le ventilateur sera d’abord disponible en crowdfunding à partir du 6 mars sur la plateforme Xiaomi Youpin, à un prix spécial de 299 yuans, environ 38 euros au taux de change. Et après avoir réussi à financer le projet, son prix de vente sera de 349 yuans, soit 45 euros. Espérons le voir en France, car la chaleur qui nous attend cette année promet d’être intense.

Source | Gizmochina