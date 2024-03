Apple présente les nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces avec processeur M3

Le nouveau MacBook Air avec processeur M3 est disponible à partir de 1299 euros et peut déjà être acheté sur le site web d’Apple

Cette fois, les rumeurs ne se sont pas trompées : tout semblait indiquer qu’Apple présenterait de nouveaux Mac au cours de cette semaine, et la société vient d’officialiser une nouvelle famille d’ordinateurs MacBook Air avec processeur M3, et dès aujourd’hui, ils sont disponibles à l’achat en France.

Les nouveaux MacBook Air avec processeur M3 sont déjà disponibles en France

Après sa présentation en octobre de l’année dernière, la puce M3 avait uniquement été utilisée par Apple pour donner vie aux modèles de la série MacBook Pro. Maintenant, la marque a élargi la disponibilité de sa dernière puce au modèle le plus léger de sa famille d’ordinateurs portables.

Le MacBook Air avec M3 est, selon la marque, jusqu’à 60% plus rapide que le modèle avec puce M1. Il introduit également un moteur neural plus puissant et offre une autonomie de 18 heures.

Apple mentionne également certaines améliorations spécifiques apportées par la puce M3 au MacBook Air. Il explique que des jeux tels que No Man’s Sky fonctionnent désormais jusqu’à 60% plus rapidement sur le MacBook Air de 13 pouces avec M3 par rapport au modèle avec M1. Manipuler des feuilles de calcul Excel est un autre cas d’utilisation qu’Apple donne en exemple, avec un fonctionnement jusqu’à 35% plus rapide et trois fois plus de performances par rapport à des équipements basés sur Intel.

Tout cela, tout en conservant l’écran Liquid Retina de 13 ou 15 pouces selon le modèle choisi, tout en ajoutant une connexion Wi-Fi plus rapide. Le support de deux écrans externes connectés simultanément a également été ajouté, même si cette fonctionnalité ne sera disponible que si l’ordinateur est fermé avec l’écran intégré.

Prix du MacBook Air avec puce M3 et où l’acheter

Comme d’habitude, Apple a lancé son ordinateur portable le plus populaire dans deux tailles différentes : 13 et 15 pouces. Chacun d’entre eux est disponible à un prix différent.

Le MacBook Air avec puce M3 et écran de 14 pouces a un prix de 1299 euros dans sa version la plus économique. La version de 15 pouces peut être achetée pour 1599 euros. Les deux viennent avec 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de SSD dans leur version la moins chère.