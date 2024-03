Apple le fait officiel : les applications web progressives ne seront pas supprimées sur iOS 17.4

Tous les navigateurs devront utiliser Webkit pour leurs applications web progressives sur iPhone

Les applications web progressives ne seront pas supprimées sous iOS 17.4 en UE

Lors des premières versions bêta d’iOS 17.4, les applications web progressives de l’écran d’accueil de l’iPhone ont commencé à échouer en Union européenne et ne fonctionnaient pas. Ce sont des sites web se transformant en applications et grâce auxquels on peut même recevoir des notifications. Peu de temps après, Apple a confirmé qu’elles ne seraient plus disponibles avec l’arrivée d’iOS 17.4, une version qui sera lancée pour se conformer au DMA de l’UE.

Apple a confirmé que les applications web progressives ne seraient plus disponibles en UE en raison du DMA de l’UE. Une nouvelle architecture aurait dû être créée pour permettre aux autres navigateurs d’avoir la leur sans poser de danger pour les utilisateurs, et cette fonctionnalité ne pouvait pas être réservée à Safari uniquement. Cependant, Apple a changé d’avis et elles seront disponibles lors du lancement d’iOS 17.4 pour les utilisateurs de l’UE.

Apple ne supprimera pas les applications web sous iOS 17.4

Alors qu’Apple a confirmé que les applications web progressives ne seraient pas disponibles, il est vrai qu’elles n’ont pas été officiellement supprimées. Elles ont été supprimées lors de la phase beta, qui n’est pas disponible pour le grand public, donc ce n’est pas un changement officiel tant qu’une version est lancée et que tous les utilisateurs peuvent l’installer.

Le vendredi dernier, la société à la pomme a officiellement annoncé que les applications web seront de retour sous iOS 17.4 et les utilisateurs pourront continuer à les utiliser lorsque iOS 17.4 sera lancé pour tous. Apparemment, la solution consiste à ce que tous les navigateurs utilisent Webkit pour pouvoir avoir leur propre version. Les PWA ne font pas partie de Safari, mais plutôt d’iOS.

La société a annoncé :

« Précédemment, Apple a annoncé des plans pour supprimer la possibilité d’avoir des applications web sur l’écran d’accueil de l’UE dans le cadre de nos efforts de conformité avec le DMA. La nécessité de supprimer cette fonctionnalité était due à des préoccupations de sécurité et de confidentialité liées aux applications web permettant de prendre en charge des moteurs de navigateur alternatifs qui nécessiteraient la construction d’une nouvelle architecture d’intégration qui n’existe pas actuellement sur iOS.

Nous avons reçu des demandes pour continuer à soutenir les applications web de l’écran d’accueil sous iOS, par conséquent, nous continuerons à offrir la fonctionnalité des applications web de l’écran d’accueil existantes en UE. Ce support signifie que les applications web de l’écran d’accueil continuent de s’appuyer directement sur WebKit et son architecture de sécurité, et sont alignées sur le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS. »

iOS 17.4 sera une mise à jour historique en permettant le téléchargement d’applications via des stores d’applications tiers autres que l’App Store, mais elle inclura également de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux emojis ou une fonction de transcription audio en texte dans l’application native Podcasts, entre autres.