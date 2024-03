Xiaomi reconnaît une erreur avec une mise à jour qui rend certains de ses téléphones inutilisables

Une mise à jour d’une application système cause des problèmes sur certains smartphones Xiaomi

Un smartphone Xiaomi avec HyperOS / Photo de AndroAall

Une mise à jour publiée par Xiaomi pour certains téléphones ces dernières semaines laisserait certains appareils totalement inutilisables en entrant dans une boucle infinie de redémarrages. Un certain nombre d’utilisateurs ont publié des plaintes à ce sujet sur plusieurs forums Internet, et Xiaomi elle-même a dû reconnaître l’erreur, qui affecterait les appareils Xiaomi, Redmi et POCO.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là : selon ce que l’on sait, la seule façon de réparer l’erreur est de réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine et de supprimer toutes ses données, avec le risque de perte de données que cela implique.

Il n’y a aucun moyen de résoudre l’erreur sans faire appel à un service technique

Il semble que le problème ait été causé par l’une des applications système préinstallées dans MIUI. Il semble qu’une mise à jour de l’une de ces applications ait été diffusée par Xiaomi à tous les utilisateurs de leurs appareils, alors qu’elle aurait dû être distribuée uniquement aux appareils avec HyperOS.

Xiaomi is aware of a situation involving a system plugin update causing bootloops on a small number of devices. The relevant updates have been removed from online sources.(1/4) — Xiaomi Support (@XiaomiSupport) Mars 1, 2024

En raison d’un problème de compatibilité, les appareils avec MIUI qui ont reçu la mise à jour de cette application ont été piégés dans une boucle de redémarrages lors de l’installation de l’application, sans possibilité de démarrer l’appareil pour procéder à sa désinstallation. La société elle-même l’a admis sur ses réseaux sociaux.

For those affected, Xiaomi has been rapidly formulating methods to repair. We ask affected users to please contact their official local aftersales channels for support. (2/4) — Xiaomi Support (@XiaomiSupport) Mars 1, 2024

Actuellement, la mise à jour de l’application a été retirée de la boutique GetApps, et il n’y a plus de danger qu’elle se reproduise sur les appareils avec MIUI. Cependant, les personnes affectées devront s’adresser à un service technique pour corriger l’erreur. La société invite les utilisateurs à ne pas essayer de réparer eux-mêmes les appareils, car cela pourrait entraîner une perte totale des données qui n’auraient pas été sauvegardées.

Pour l’instant, on ne sait pas combien d’utilisateurs sont affectés par ce problème, bien que la société parle d’un « petit nombre ».