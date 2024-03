Google vous récompensera pour inviter amis et familles à s’abonner à Google One

Le nouveau système sur lequel travaille Google pour Google One permettra d’inviter des membres de la famille ou des amis

Google cherche à élargir son portefeuille de clients Google One. Le service de stockage en nuage est l’un des points forts de la gamme d’activités de l’entreprise derrière Android. Jusqu’à présent, les utilisateurs abonnés pouvaient payer avec de l’argent de leur carte ou avec le solde généré par les enquêtes. Google vient d’ajouter une nouvelle méthode permettant de payer le service par le biais d’invitations à Google One.

Inviter des membres de votre famille et des amis à Google One sera récompensé. Grâce à 9to5Google, les plans de Google pour le service ont été révélés. Google met en place un programme de parrainage qui permet de gagner jusqu’à 25 dollars de crédit à dépenser sur Google One.

Inviter des membres de votre famille et des amis à Google One comporte des avantages

Logiquement, les utilisateurs que vous invitez à essayer le service recevront également des avantages. Google One offre une réduction de 75% sur le prix pour les cinq premières personnes qui s’abonnent au service en utilisant votre code de parrainage.

Vous gagnez 5 dollars pour chaque invitation, mais cela est limité à cinq invitations, ce qui signifie que vous pouvez gagner jusqu’à 25 dollars au maximum. Google a préparé une page expliquant en détail comment fonctionne ce nouveau programme, bien qu’elle ne soit pas encore active.

Sur cette page, vous trouverez le lien de parrainage nécessaire pour inviter des membres de votre famille et des amis. Cet élément sera essentiel pour recevoir la récompense que Google a préparée et pourra être partagé via n’importe quelle application de messagerie comme WhatsApp ou Telegram.

Le fonctionnement de cette nouvelle forme d’abonnement à Google One est encore totalement inconnu. Il est logique que Google impose certaines limitations à ce type d’abonnements, car le plan le moins cher de 1,99 euros pour 100 Go deviendrait un prix dérisoire en lui enlevant 25%.

Il faudra attendre pour voir comment Google met en place ce système de parrainage et surtout, si son introduction génère de nouveaux utilisateurs du service. Il se peut qu’il soit difficile de convaincre des personnes qui n’utilisent aucun service de stockage en nuage de commencer à payer pour Google One.