Que signifie l’icône « P » qui apparaît sur certains icônes d’applications d’Android Auto ?

Que signifie la lettre « P » qui apparaît dans certaines applications Android Auto?

Android Auto ajoute un nouveau symbole à certaines applications: Que signifie la « P » qui apparaît dans le coin inférieur droit?

Voulez-vous savoir ce que signifie l’icône « P » qui apparaît dans certaines applications Android Auto? Cette lettre a suscité une grande agitation ces dernières semaines, les utilisateurs se demandant constamment le sens de cet élément situé dans le coin inférieur droit de l’icône de nombreuses applications Android Auto.

Bien que Google n’ait donné aucune explication à ce sujet, plusieurs spécialistes d’Android Auto ont réussi à découvrir la signification de la « P » qui apparaît dans le coin inférieur droit de certaines applications. Il s’agit d’un nouvel indicateur pour les contenus qui ne peuvent être utilisés que lorsque la voiture est garée.

Mystère résolu : voici la signification de l’icône « P » qui apparaît dans certaines applications Android Auto

La grande majorité des applications Android Auto sont des compagnons de trajet et, bien qu’elles ne doivent pas être utilisées pendant la conduite, leur accès est libre. Toutes les applications ne rentrent pas dans cette catégorie, en réalité, Google a intégré une plus grande quantité de contenu destiné au divertissement.

Dans cette catégorie se trouve ‘GameSnacks’, une application avec laquelle les utilisateurs peuvent jouer à différents jeux simples et se divertir. Il est clair que cette application n’est pas compatible avec la conduite et, par conséquent, Google exige que vous gariez le véhicule pour y accéder.

C’est une implémentation très intéressante et utile, dont le plus gros problème a été que Google a décidé de ne fournir aucun contexte lors de la présentation de cette fonctionnalité. Les utilisateurs ont découvert un nouveau symbole et certaines applications ne pouvaient pas être utilisées.

Nous savons maintenant que toutes les applications Android Auto marquées d’un « P » ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est garé. La fonctionnalité a été déployée à l’échelle mondiale dans le cadre de la mise à jour d’Android Auto 11.4.

Si vous n’avez pas encore reçu Android Auto 11.4, vous devez visiter le store d’applications et vérifier s’il y a des téléchargements en attente. La version a déjà été lancée, elle devrait donc apparaître automatiquement sur votre appareil.

Si cela ne se produit pas, vous pouvez effacer les données de l’application, ce qui l’obligera à télécharger la dernière version. Cela devrait permettre à la mise à jour de se présenter sur l’appareil, bien que ce ne soit pas garanti, et si cela ne fonctionne pas, il est préférable d’être patient jusqu’à ce qu’elle arrive sur votre appareil.