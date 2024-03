Alerte, grande nouvelle : l’un des meilleurs téléphones de la série Xiaomi 11 peut désormais profiter de HyperOS accompagné d’Android 14

Il semble que Xiaomi a repris les mises à jour de ses appareils vers le système d’exploitation HyperOS après une petite pause, on pourrait donc plutôt considérer cela comme une pause pour reprendre des forces. Et pour célébrer ce retour, la marque a souhaité le faire avec l’un des meilleurs téléphones de la série Xiaomi 11, le Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Il est vrai que pour le moment, cette mise à jour arrive dans le cadre du programme pilote Mi de la marque, mais au moins nous pouvons déjà assurer que très bientôt, le reste des utilisateurs pourra installer sa version stable qui sera basée sur Android 14, une nouvelle extraordinaire compte tenu du temps écoulé depuis que l’équipe a été lancée sur le marché.

Dose d’HyperOS pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE

Comme nous vous l’avons dit, le Xiaomi 11 Lite 5G NE vient de recevoir la ROM européenne de HyperOS sous la version OS1.0.1.0.UKOEUXM, un logiciel basé sur Android 14 qui sera disponible pour n’importe quel utilisateur dans les prochaines semaines, une fois que la marque se sera assurée que tout fonctionne correctement, nous pourrons donc exploiter pleinement la puce Qualcomm Snapdragon 778G que ce smartphone intègre.

Bien sûr, en plus d’intégrer le dernier patch de sécurité Android à l’intérieur avec les améliorations qui en découlent, nous aurons également de nombreuses nouvelles fonctionnalités mises en œuvre par Xiaomi dans ce logiciel qui maximiseront les performances de l’équipe, donc tous ceux d’entre vous qui l’utilisent quotidiennement vont remarquer un bon degré d’amélioration.

Par conséquent, maintenant, tout ce que nous devons faire est d’attendre que la marque décide de libérer cette mise à jour afin de pouvoir l’exécuter via OTA et nous assurer que tout fonctionnera correctement. Cela demande de la patience car cela ne prend généralement pas plus d’une ou deux semaines, mais il faudra rester attentifs pour pouvoir en profiter le plus tôt possible.

Source | MIUIes