L’application qui prétend pouvoir détecter la dépression en utilisant la caméra de votre téléphone portable

MoodCapture détectera l’humeur en prenant des photos lorsque le téléphone est déverrouillé

La dépression est l’un des grands problèmes du XXIe siècle. Cette application veut aider à le combattre

MoodCapture est une application qui prétend être capable de détecter la dépression, un trouble de plus en plus étudié. Elle fonctionne en prenant des photos avec l’appareil photo frontal du téléphone portable, en en collectant plusieurs tout au long des jours pour déterminer si l’utilisateur présente les symptômes. Elle n’a pas encore été lancée, mais elle a été testée avec un taux de réussite de 75%, bien qu’il doive atteindre 90% pour être viable.

Comment fonctionne MoodCapture

L’application est développée par des chercheurs de Dartmouth, une université privée américaine, comme indiqué dans un communiqué sur leur site web. Son nom « MoodCapture », qui associe les mots « mood » (humeur) et « capture » (capture), définit son fonctionnement. Elle se base sur les photos prises par les utilisateurs lorsqu’ils déverrouillent leur téléphone, une action qui est effectuée en moyenne plus de 800 fois par semaine, ce qui permet d’obtenir une grande base de données d’informations.

Cette application n’a pas besoin que l’utilisateur effectue de gestion ou de tâche, car elle utilise la technologie de reconnaissance faciale et l’IA pour reconnaître ses expressions et son contexte, sans que l’utilisateur n’ait rien d’autre à faire que de déverrouiller son téléphone. Lorsqu’il le fait, elle prend une photo et, selon plusieurs paramètres, en regroupant toutes les captures réalisées, elle détecte l’état de l’utilisateur.

Voici les paramètres sur lesquels elle se base:

Contexte environnemental

Couleurs prédominantes dans la photo

Éclairage

Regard

Mouvement des yeux

Position de la tête

Rigidité musculaire

Emplacement des photos

En pratique, si MoodCapture détecte que la majorité des photos montrent quelqu’un dans sa chambre seul et avec un regard désolé, cela indiquera qu’il est peut-être en train de souffrir de dépression ou des premiers symptômes. En rapport avec cela, l’un des points clés de l’application est de détecter le problème à un stade précoce, afin que la guérison arrive le plus tôt possible, même si cela n’empêchera pas d’être utile pendant les phases plus avancées.

Lors des tests, elle a réussi à identifier les symptômes de dépression avec 75% de réussite. Cependant, il s’agit d’un pourcentage loin de l’idéal, car il laisse une marge de réussite trop importante. C’est pourquoi ils travaillent à atteindre un taux de réussite de 90%, ce qui serait viable. Andrew Campbell, l’un des coauteurs de l’étude, a indiqué que cette technologie pourrait être disponible dans 5 ans. Les téléphones portables et les réseaux sociaux ont traditionnellement été critiqués pour contribuer à ce problème, mais il semble que cela puisse changer.

Et que se passe-t-il lorsqu’elle détecte que nous souffrons réellement de dépression? Les développeurs estiment que simplement nous dire que nous avons la dépression est insuffisant, il serait donc recommandé d’ajouter également d’autres messages ou consignes, comme contacter un spécialiste, sortir se promener ou appeler un ami.

Outre Andrew Campbell, l’un des auteurs de la recherche de MoodCapture, les autres coauteurs de l’étude sont Arvind Pillai, Subigya Nepal et Nicholas Jacobson, que nous pouvons reconnaître sur la photo ci-dessous. Cette recherche peut être lue ici.