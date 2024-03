En moins de dix étapes, vous pourrez gérer toutes vos abonnements

Apple nous facilite grandement la gestion des abonnements

Nous allons vous expliquer comment annuler un abonnement via l’App Store ou l’application Paramètres de l’iPhone. De nombreuses applications et services proposent des périodes d’essai avant de commencer à payer un abonnement, et il est important de savoir comment les annuler, à la fois la période d’essai elle-même et un abonnement pour ne pas avoir à payer un autre mois si nous ne le souhaitons pas.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment annuler un abonnement et quand le faire. Le faire depuis l’App Store ou l’application Paramètres est très simple et ne vous prendra pas plus de dix étapes. De plus, elles sont toutes dans une section dédiée dans notre profil pour que nous puissions les gérer facilement.

Comment annuler ou modifier un abonnement dans l’App Store

Saviez-vous que nous pouvons gérer nos abonnements directement depuis notre iPhone ou iPad ? Et le meilleur, c’est qu’en le faisant avec notre identifiant Apple, les modifications s’appliquent instantanément à tous nos appareils! Voici comment faire :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Touchez votre nom en haut. Accédez à la section Abonnements.

Une fois à l’intérieur, vous trouverez les informations sur vos abonnements divisées en deux groupes : les ACTIFS, qui sont actuellement en cours d’utilisation, que ce soit en période d’essai ou en payant le tarif normal, et les EXPIRÉS, pour lesquels la période a déjà expiré après avoir arrêté les paiements.

Si nous nous concentrons sur les abonnements actifs, sous le nom de l’application vous verrez le nom du plan auquel vous êtes abonné. Il est essentiel d’y prêter attention, car entre parenthèses est indiquée la durée de l’abonnement : mensuelle, annuelle, trimestrielle, etc. Juste en dessous, vous trouverez la prochaine date de renouvellement, c’est-à-dire la date à laquelle le prochain paiement sera effectué. De plus, sur la droite, le prix que vous payez est affiché.

Voulez-vous annuler un abonnement ? Suivez ces étapes :

Touchez l’abonnement qui vous intéresse. Ensuite, touchez « Annuler la période d’essai » ou « Annuler l’abonnement », selon que vous êtes en période d’essai gratuite ou que vous avez déjà payé pour le service précédemment.

Vous pouvez également gérer vos abonnements depuis l’App Store. Il vous suffit d’entrer dans votre profil et de vous rendre dans la section Abonnements. À l’intérieur, vous trouverez tous vos abonnements, qu’ils soient ACTIFS ou EXPIRÉS. En entrant dans chacun d’eux, vous pourrez les modifier.

Quant au moment où nous devons les annuler, dans le cas de la période d’essai, nous devons le faire avant qu’elle ne se termine. Nous devons bien prendre en compte la date indiquant le début du premier paiement. D’autre part, en ce qui concerne les abonnements actifs, nous devons les annuler avant le renouvellement du paiement. Toutes ces dates, comme nous l’avons dit, sont indiquées dans chacun d’eux. Comme vous pouvez le voir, Apple facilite grandement les choses à cet égard.