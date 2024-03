Téléphones mobiles avec processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 : tous les modèles disponibles à l’achat

Nous recueillons tous les téléphones que vous pouvez acheter avec le processeur Android le plus puissant du moment, le Qualcomm Snapdragon 8éme Génération 3

Le Nubia Z60 Ultra sur l’image est l’un des téléphones avec processeur Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 / Photographie de AndroAall

Le Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 a remplacé le Qualcomm Snapdragon 8 Génération 2 en tant que processeur le plus puissant du monde Android. Il a été lancé il y a quelques mois, et on peut déjà le trouver dans des smartphones de marques telles que Samsung, Xiaomi et OnePlus. Si vous voulez savoir quels modèles utilisent spécifiquement ce processeur, vous trouverez dans cet article tous les téléphones avec processeur Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 que vous pouvez actuellement acheter.

Il convient de préciser que nous nous sommes limités à ces smartphones qui peuvent être achetés sur le marché européen. Par exemple, il y a des modèles tels que le realme GT 5 Pro qui ont effectivement le Snapdragon 8 Génération 3, mais qui ne sont pas commercialisés en France. En ce qui concerne le processeur, il promet plus de puissance, un GPU très proche de celui des consoles de jeux et des avancées dans les technologies de l’IA. En bref, une meilleure performance dans tous les sens.

Téléphones avec processeur Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3

Le Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 a été officiellement annoncé en octobre 2023, à partir de cette date il a commencé à être présent sur le marché. Nous le retrouvons actuellement dans certains des smartphones haut de gamme les plus populaires, ainsi que dans des smartphones « gaming » qui ont besoin de toute sa puissance pour offrir la meilleure expérience de jeu. Après avoir pris connaissance des téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8 Génération 2, il est maintenant temps de faire de même avec le Snapdragon 8 Génération 3.

OnePlus 12

Le OnePlus 12 est déjà en vente en France et, en tant que véritable « flagship killer », il est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 comme processeur. Grâce à la puissance offerte par cette puce, le OnePlus 12 est un excellent smartphone pour jouer, consulter les réseaux sociaux, éditer des images et, en général, pour toutes les tâches.

L’achat de ce smartphone est également judicieux pour son écran AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution Quad HD+, son système photo avancé et sa gigantesque batterie de 5 400 mAh avec charge rapide de 100W et charge sans fil de 50W. OnePlus n’a rien laissé au hasard lors de la création de ce OnePlus, et cela se reflète dans la pratique.

Si vous voulez vous le procurer, il est disponible à partir de 969 euros et est en vente sur Amazon, MediaMarkt, PcComponentes et la boutique officielle de OnePlus.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Nous avons testé le Samsung Galaxy 24 Ultra pendant quelques semaines, assez longtemps pour constater qu’il offre l’une des meilleures expériences sur tout Android. Parmi les grands responsables de sa qualité se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3, car il permet d’utiliser le téléphone pour effectuer les tâches les plus exigeantes sans aucun problème.

En plus de sa puissance élevée, le Galaxy S24 Ultra se distingue également par l’excellente qualité de son écran, les bonnes photos et vidéos prises par ses caméras, et sa durée de vie de batterie pouvant atteindre deux jours. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible à partir de 1 459 euros, bien qu’il soit courant de le trouver en promotion sur la boutique officielle de Samsung, ainsi que sur Amazon, MediaMarkt, Ebay et PcComponentes.

nubia Z60 Ultra

Le nubia Z60 Ultra peut se vanter d’être le téléphone le moins cher avec le Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 comme processeur. Nous avons testé ce téléphone et nous savons qu’il offre des performances exemplaires dans toutes les circonstances, c’est une véritable bête. En examinant ses spécifications techniques, nous sommes également surpris par la batterie de 6 000 mAh qu’il contient, l’une des plus grandes que l’on puisse trouver parmi les smartphones Android.

L’écran AMOLED de 6,8 pouces et le système de caméras polyvalent sont d’autres raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter ce nubia Z60 Ultra. En résumé, il possède des caractéristiques techniques très remarquables si l’on considère son prix : 679 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre analyse du nubia Z60 Ultra, qui est déjà en vente sur Amazon.

HONOR Magic6 Pro

Le HONOR Magic6 Pro est également l’un des téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3, un smartphone haut de gamme-premium qui promet une expérience exceptionnelle à tous égards. Avec un processeur aussi puissant, la performance est parfaite, même lorsque vous effectuez les tâches les plus lourdes, telles que les jeux ou l’édition de vidéos. Pour suivre le rythme du processeur, il est accompagné d’une énorme batterie de 5 600 mAh, vous n’aurez donc pas besoin de recharger votre téléphone régulièrement.

Le HONOR Magic6 Pro est un téléphone qui vous permettra de prendre des photos de très bonne qualité, il est même équipé d’un téléobjectif de 180 mégapixels à l’arrière. Son énorme écran AMOLED de 6,80 pouces et son design magnifique ne sont pas en reste, ils ajoutent de la qualité à l’expérience utilisateur. Si vous voulez vous procurer ce HONOR Magic6 Pro, vous pouvez l’acheter pour 1 299 euros sur la boutique officielle de HONOR.

nubia RedMagic 9 Pro

Nous revenons au catalogue de nubia pour trouver un autre smartphone avec Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3. Il s’agit du nubia RedMagic 9 Pro, un modèle qui s’inscrit dans le segment des « gaming » et qui met également l’accent sur la puissance. Nous ne l’inventons pas, nous avons testé ce nubia RedMagic 9 Pro et nous savons qu’il offre une excellente performance, quel que soit l’application utilisée.

L’analyse de ce téléphone nous a également permis de découvrir qu’il dispose d’un design plus raffiné que les générations précédentes, d’un énorme écran AMOLED de bonne qualité et d’une autonomie impressionnante grâce à une énorme batterie de 6 500 mAh. Si vous voulez profiter de toute la qualité de ce nubia RedMagic 9 Pro dans votre quotidien, vous pouvez l’acheter dès maintenant sur Amazon dans différentes configurations de mémoire.

ASUS ROG Phone 8 et 8 Pro

Nous restons dans le monde des téléphones « gaming » pour vous annoncer que le ASUS ROG Phone 8 et le ROG Phone 8 Pro sont également équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 comme processeur. Étant donné qu’il s’agit de bons smartphones pour jouer, les deux modèles ont une puissance impressionnante qui leur permet d’exécuter n’importe quel jeu facilement. De plus, la version Pro peut être accompagnée de jusqu’à 24 Go de RAM, une capacité impressionnante.

Les deux modèles ont des caractéristiques similaires, comme un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à165 Hz, un triple appareil photo arrière avec un capteur principal de 50 MP et une batterie de 5 500 mAh avec une charge de 65W. Les grandes différences se trouvent dans les options de mémoire et dans l’écran Mini LED équipé par la version Pro à l’arrière. Les deux téléphones sont en vente sur Amazon et sur le site officiel d’ASUS.

Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14

La dernière génération de la gamme haut de gamme-premium de Xiaomi ne pouvait pas faire moins et fait également confiance au Qualcomm Snapdragon 8 Génération 3 pour offrir la meilleure expérience. D’un côté, il y a le Xiaomi 14 Ultra, un smartphone qui, en plus desa meilleure performance, séduit également par son écran avec une résolution Quad HD+, ses caméras LEICA et sa batterie de 5 300 mAh avec une charge rapide de 90 W et une charge sans fil de 80 W.

De plus, il est équipé de HyperOS basé sur Android 14 en tant que système d’exploitation, il dispose donc également du nouveau logiciel de Xiaomi. Ce Xiaomi 14 Ultra a unprix de vente conseillé de 1 499 euros et peut être acheté sur Amazon, MediaMarkt, Ebay et sur le site officiel de Xiaomi.

Si les 1 499 euros vous semblent trop, vous pouvez opter pour le Xiaomi 14, qui est moins cher et est également équipé du Snapdragon 8 Génération 3 comme processeur. Le choix de cette puce fait du Xiaomi 14 un téléphone avec lequel vous pouvez effectuer toutes les tâches avec fluidité. De plus, son écran de seulement 6,36 pouces permet d’avoir une bonne qualité d’image et d’avoir un téléphone compact qui peut être utilisé confortablement d’une seule main.