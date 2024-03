La sonnette Xiaomi avec caméra 2K qui reconnaît les personnes et vous permet de parler sans ouvrir la porte de votre maison : je l’installe tout de suite

Il se peut que nous ayons chaque jour dans notre poche un pur morceau de technologie, comme le téléphone portable. Il se peut que nous ayons un robot de nettoyage, un réfrigérateur intelligent et des haut-parleurs « smart » qui allument la lumière de la maison. Mais il est curieux de voir comment nous oublions de nous souvenir d’autres éléments de la maison tels que la sonnette. Ou le judas.

Quand quelqu’un sonne à la porte de la maison, le premier geste que nous faisons est généralement de regarder par le judas. Ce petit trou rond à travers lequel nous voyons les personnes à travers une mini-lentille de type œil de poisson. Mais le problème est que si elles sont très proches, ou s’il n’y a pas de lumières, on ne peut pas distinguer qui c’est. Xiaomi propose une série de serrures électroniques « smart » dans son catalogue qui résolvent cela. Et leur dernier gadget est incroyable.

Dlingsmart Smart Video Doorbell E6-2, le vidéophone intelligent

Appelé Dlingsmart Smart Video Doorbell E6-2, il s’agit d’une sonnette multifonction qui fonctionne également comme un interphone, un portier et même un judas intelligent. L’interphone est équipé d’une caméra ultra grand angle de 180°, qui augmente l’angle de vision de 25%, avec un angle horizontal de 141° et un angle vertical de 107°.

Sa précision est telle qu’elle peut distinguer entre les enfants, les adultes et les livreurs grâce à sa résolution ultra claire de 2K, qui offre une bonne qualité d’image. On peut voir clairement depuis la porte d’entrée et le couloir. De plus, l’appareil est équipé d’un puissant éclairage infrarouge intégré et de doubles filtres IR-CUT, qui peuvent capturer des photos claires dans les couloirs sombres. Il peut également passer automatiquement du mode jour au mode nuit en fonction de la luminosité ambiante.

Portier 2K, interphone et sonnette intelligente, le tout en un

Cet interphone permet de voir à distance les activités devant la porte via votre téléphone portable en temps réel. Si quelqu’un passe ou s’arrête devant votre porte, il enregistrera automatiquement la vidéo et vous enverra des notifications en temps réel sur votre téléphone.



Il est doté d’une puce d’intelligence artificielle de dernière génération, l’IA de reconnaissance des humains, et peut personnaliser la plage de détection devant la porte, en plus du meilleur de tous : changer la sonnerie de voix, transformant par exemple une voix féminine en une voix masculine en quelques secondes.

Et si quelqu’un vient vous rendre visite ? Eh bien, vous recevrez immédiatement une notification sur votre téléphone. Vous pouvez passer des appels avec des inconnus via l’application mobile à tout moment et n’importe où. La sonnette prend en charge le stockage vidéo dans le cloud, vous n’avez donc pas besoin d’acheter une carte mémoire.



En termes d’autonomie de la batterie, le Dlingsmart Smart Video Doorbell E6-2 utilise une grande batterie de 5000mAh. La capacité de la batterie a augmenté de 35% par rapport au modèle précédent et ne nécessite d’être rechargée que trois fois par an. L’interphone bénéficie d’une garantie de 2 ans, d’une indemnisation en cas de vol, et son prix n’est que de 329 yuans, soit environ 42 euros au taux de change. Nous ne savons pas s’il sera disponible en France, mais nous aimerions mettre à jour la vieille sonnette de notre maison avec cette pièce de technologie et de sécurité.

Source : Xiaomi Today