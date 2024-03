Voici ce que coûte la fabrication d’un Apple Vision Pro

Le Apple Vision Pro est un produit très coûteux à fabriquer en raison de la haute qualité de ses composants

Le prix des produits Apple suscite toujours de l’intérêt, mais un produit comme le Vision Pro suscite encore plus d’attentes. Le premier ordinateur spatial d’Apple a un prix de départ de 3499 dollars, ce qui est assez élevé pour beaucoup. Cependant, le PDG d’Apple a justifié ce prix en raison des technologies et des brevets détenus par l’appareil.

Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement combien coûte à Apple la fabrication d’un produit en particulier en raison des multiples considérations impliquées, quelqu’un s’est aventuré à estimer le coût de fabrication de l’Apple Vision Pro. Ce coût de fabrication est élevé, en ligne avec son prix de vente, selon les données partagées par Omdia.

Coût possible de fabrication de l’Apple Vision Pro

Selon la recherche publiée par Omdia, le coût élevé de fabrication de l’Apple Vision Pro est en grande partie dû à la haute qualité de la moitié de ses matériaux, ce qui augmente considérablement les coûts de production de l’appareil.

Sans plus tarder, le coût de fabrication d’un Apple Vision Pro serait de 1542 dollars. Comme mentionné, les composants sont de haute qualité, tels que l’écran Sony, un panneau micro-OLED qui coûte à Apple 228 dollars chacun. Étant donné que l’appareil en contient deux, le coût total est de 458 dollars.

Il est important de souligner que ces écrans sont d’une qualité exceptionnelle. Grâce au démontage effectué par iFixit, on a pu connaître tout l’intérieur de l’Apple Vision Pro, y compris la qualité des écrans, qui ont une résolution de 3 660 par 3 200 pixels et une densité de 3 386 pixels par pouce.

Le deuxième composant le plus coûteux du Vision Pro est son paire de processeurs M2 et la nouvelle puce R1, spécialement dédiée au traitement des entrées des caméras. Le coût total de ces deux processeurs plus la puce R1 serait de 240 dollars.

De plus, il faut prendre en compte que l’Apple Vision Pro dispose d’environ 5 000 brevets, ce qui ajoute également au coût de fabrication de l’appareil. Bien qu’il soit difficile de déterminer le prix exact, les données de la recherche d’Omdia semblent être assez précises. Même si ce n’est pas le prix final, cela nous donne une idée approximative des coûts impliqués.