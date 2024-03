Les utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone préfèrent les modèles anciens, selon une étude

La raison en serait que pour profiter de l’expérience Apple, le dernier modèle n’est pas nécessaire

Grâce à une étude, nous avons appris que le nombre d’utilisateurs qui sont passés d’Android à iOS l’année dernière était inférieur à celui de 2022. Ce pourcentage est resté stable depuis 2019, car passer d’un système à un autre est compliqué en raison de l’investissement à réaliser si vous voulez passer d’une expérience à une autre.

En 2019, le pourcentage d’utilisateurs qui sont passés d’Android à iOS était de 19 % ; en 2020 et 2021, il était de 11 % ; en 2022, de 15 % ; et en 2023, de 13 %. Cependant, cette étude a été élargie et nous connaissons maintenant les tendances d’achat de ces utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone : ils préfèrent les modèles anciens.

Les anciens iPhone sont les préférés des utilisateurs d’Android

L’étude de CIRP a révélé que la plupart des utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone sont des hommes et gagnent beaucoup moins d’argent que les utilisateurs actuels d’iPhone. La grande majorité de ceux qui passent à l’iPhone le font pour un modèle hérité afin d’économiser de l’argent. Cependant, une bonne partie opte également pour les derniers modèles Pro ou Pro Max.

Plus précisément, au cours des 12 derniers mois se terminant en décembre 2023, les utilisateurs d’Android qui sont passés à l’iPhone ont acheté les modèles suivants : 29 % ont acheté l’iPhone SE 3, l’iPhone 12, l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 mini. D’autre part, 51 % ont acheté l’iPhone 14. Pendant ce temps, 56 % des personnes qui ont mis à jour leur iPhone en 2023 ont fini avec un iPhone 14, un iPhone 14 Plus, un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max.

CIRP suggère qu’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone préfèrent les modèles moins chers pourrait être que beaucoup d’entre eux viennent de téléphones Android moins chers et que les modèles d’iPhone les plus abordables correspondent le mieux à ce budget et à ces besoins.

La société affirme également que beaucoup des utilisateurs qui passent d’Android à l’iPhone cherchent à entrer dans le jardin clos d’Apple, à utiliser iMessage, FaceTime et à pouvoir ajouter les AirPods à l’équation. Pour cela, ils ne voient pas la nécessité d’avoir le dernier modèle d’iPhone et c’est pourquoi ils optent pour des modèles moins chers.